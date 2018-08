Panic room/ Su Rai 3 il film di David Fincher con Jodie Foster (oggi, 13 agosto 2018)

Su Rai 3 va in onda il film Panic Room diretto da David Fincher e con nel cast una strepitosa Jodie Foster. Alla sua base un meccanismo perfetto nel creare paura e suspense.

Panic room

Il film Panic Room andrà in onda nella prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 12 agosto 2018. La proiezione è dalle 21.15 ed è una pellicola thriller del 2002 diretta da David Fincher. La sceneggiatura è invece a cura di David Koepp, mentre le musiche sono di Howard Shore. Il cast è guidato inoltre da Jodie Foster, che vedremo nei panni di Meg Altman, al fianco di attori quali Forest Whitaker, Jared Leto, Kristen Stewart, Dwight Yoakam, Ann Magnuson, Patrick Bauchau, Paul Schulze e Ian Buchanan. Un film che si interroga su molte delle nostre paure, uno dei primi home invasion della storia del cinema americano.

PANIC ROOM, LA TRAMA DEL FILM

Il film Panic Room segue le vicende di Meg Altman, una donna che decide di trasferirsi con Sarah, la figlia, in un appartamento di New York. La scelta di Meg riguarda una struttura moderna e raffinata, che al suo interno prevede anche una stanza blindata realizzata dal precedente proprietario. Nella Panic Room sono presenti inoltre attrezzi e scorte di cibo per affrontare qualsiasi problematica, oltre che il controllo della videosorveglianza a circuito chiuso che inquadra le altre stanze della casa. Nella notte del trasloco, tre rapinatori irrompono nell'appartamento e Sarah e la figlia riescono a rinchiudersi appena in tempo nella stanza blindata, non sapendo che l'intento dei criminali è proprio di entrarvi. Burnham conosce alla perfezione la camera isolata, visto che l'ha progettata lui stesso, mentre Junior è il nipote del ricco proprietario che viveva in precedenza nell'apartamento e che ha nascosto nel blindato una cassaforte con gran parte della sua eredità. La situazione diventa sempre più tesa: Meg e Sarah devono aprire la porta di loro spontanea volontà perché i tre possano accedervi. Qualsiasi tentativo da parte della gang di farle uscire tuttavia fallisce, fino a che Burnham non decide di inondare la camera di propano per spingere madre e figlia ad uscire. Meg tuttavia sfrutta proprio il gas ed un accendino trovato nella stanza per ustionare i tre criminali. Quanso Junior accenna alla possibilità di terminare l'operazione, Raoul decide di ucciderlo per appropiarsi del bottino. L'arrivo dell'ex marito di Meg, Stephen, spinge inoltre i due rapinatori rimasti a far credere alla donna di voler fare del male all'uomo per fare delle pressioni alle due rifugiate. Sarah tuttavia ha una crisi ipoglicemica e Meg è costretta ad uscire per recuperare le medicine. Verrà tuttavia tratta in inganno dai due rapinatori, che riusciranno ad entrare nella stanza mentre Sarah è entrata già in coma.

© Riproduzione Riservata.