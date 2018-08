Point Break - Punto di rottura/ Su Tv8 il film con Keanu Reves e Patrick Swayze (13 agosto 2018)

Point Break - Punto di rottura è il film che andrà in onda questa sera su Tv8. Nel cast Keanu Reves e Patrick Swayze, trama, curiosità e info (13 agosto, 21.30)

13 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Point Break - Punto di rottura

Tempo di mare e di fisici scolpiti, regola che, se non vale nella realtà, nel cinema diviene l'apoteosi quasi statuaria con attori che divengono eroi di tutto il pubblico femminile. Per questi motivi, sintonizzatevi per il prime time del 13 agosto 2018 sul canale Tv8: alle ore 21,30 andrà in onda il film del 1991 dedicato al mondo del surf, dei bei ragazzi e della loro voglia di combattere nella vita, sfidando la morte e la legge 'Point Break - Punto di rottura'. Diretto dalla grande cineasta americana Kathryn Bigelow, amante del cinema poliziesco e d'azione e prima donna nella storia del cinema ad aggiudicarsi un premio Oscar come miglior regista con il film 'The hurt locker', 'Point Break' pose serie fondamenta alla sua carriera 'in costruzione'. Qualche anno prima il mondo la mise sotto osservazione approvando la bella regia di 'Blue Steel - Bersaglio mortale', film con la bravissima Jamie Lee Curtis, mentre il 2017 la vede alla regia di quello che tutt'ora rimane l'ultimo film diretto dalla regista, 'Detroit', ancora una volta un thriller poliziesco ad alto tasso di suspense e azione, ma sempre senza sensazionalismi.

POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA, LA TRAMA

Pericolo a Los Angeles: una banda di rapinatori si aggira tra le vie della città mascherati con il volto in plastilina di quattro ex Presidenti degli States (Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson e Jimmy Carter) per compiere crimini senza nessun timore, quasi dannati nel sentirsi potenti, immortali. È così che ha inizio Point Break - Punto di rottura. Timido e riservato, arriva in città un detective davvero capace, l'agente speciale Johnny Utah (Keanu reeves) il quale, messo in coppia con l'agente Angelo Pappas (Gary Busey, già in cast come 'Arma letale' o 'Unico indizio la luna piena'), avrà il compito di catturare la pericolosa gang. Pappas non è riuscito ad acciuffare la banda ma la sua teoria, frutto di indagini che nel tempo hanno fornito a lui indizi e intuiti, è che sia un team composto da surfisti che delinque solo d'estate per accantonare il gruzzolo necessario per girare il mondo nelle spiagge del surf d'inverno. La teoria alletta Utah anche perché gli unici indizi in mano a Pappas confermano la loro attitudine con la spiaggia. Alla banda piace infatti provocare la polizia mettendo in mostra le loro natiche durante le fughe, manifestando il netto contrasto con l'abbronzatura delle gambe e il candore dei glutei; inoltre sul luogo delle rapine l'agente Pappas ha rilevato tracce di sabbia proveniente da diverse spiagge. Ora gli indizi ci sono, la voglia di mettere le manette a questi delinquenti pure, l'avventura dei due detective ha inizio.

© Riproduzione Riservata.