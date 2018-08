STAR TREK - PRIMO CONTATO/ Su TV8 il film con Patrick Stewart (oggi, 13 agosto 2018)

il film di fantascienza Star Trek - Primo contatto va in onda su TV8 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Patrick Stewart, Brent Spiner, alla regia Jonathan Frakes. Il dettaglio.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su TV8

NEL CAST PATRICK STEWART

Star Trek - Primo contatto conquistò il pubblico con le numerose serie televisive assieme a 'Spazio 1999' e 'U.F.O.' appartiene alla grande triade del telefilm di fantascienza, ma anche al cinema le vicende legate alla nave stellare Enterprise hanno riscosso grande successo. Alle ore 23,15, nel notturno di questo 13 agosto 2018, TV8 ci propone l'ottavo film dedicato al cinema di questa saga, 'Primo contatto (Star Trek: First Contact)', datato 1996 e prodotto da Rick Berman. La regia vede invece l'attore e regista Jonathan Frakes che, davanti alle telecamere, fu infatti e non a caso, nel cast di diversi film della saga 'Star Trek'. Come regista lo ricordiamo per la regia di alcuni episodi sempre della saga e per 'The Librarian 2 - Ritorno alle miniere di Re Salomone' e 'The Librarian 3 - La maledizione del calice di Giuda', ciclo di film fantastici interpretati da Noah Wyle. In 'Star Trek - Primo contatto' al comando dell'Enterprise, nel ruolo del Capitano Jean-Luc Picard, troviamo l'attore Patrick Stewart, amante delle serie e delle saghe, fantastico Professor X negli X-Men che lui dirige nel lato buono del popolo mutante. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

STAR TREK, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Nell'episodio 'Star Trek - Generazioni', la nave galattica Enterprise D fu distrutta completamente e resa inutilizzabile. L'equipaggio allora viene trasferito sulla nuova nave figlia del prototipo storico Enterprise, la nave classe Sovereign Enterprise E. Una Cubo nave della popolazione interstellare dei Borg sta avvicinandosi alla Terra ed il comando dell'Enterprise è in allarme, un nemico storico è in arrivo e nulla lascia presagire a qualcosa di buono. La battaglia ha inizio e quando l'Enterprise arriva al settore 001, l'ammiraglia USS Defiant è quasi totalmente distrutta, quindi l'equipaggio viene teletrasportato a bordo della nuova nave pronta a vendicare i morti dell'Unione e difendere il suolo terrestre dai temibili Borg. Il Comandante Picard erende il comando delle operazioni, sta quasi per distruggere l'intera flotta Borg ma una sfera voluta dai nemici scompare in uno Spazio temporale fuggendo alla rappresaglia comandata dall'Enterprise. I Borg si nascondono sulla Terra ma Picard li scopre nei pressi di una cittadina del Montana. In un momento di stasi le due flotte nemiche si concedono il tempo di consolidare le rispettive astronavi, riparare i danni, entrambe pronte all'attacco finale sui cieli terrestri. Iniziano quindi le alleanze inter-galattiche di difesa, i Borg sono nemici temibili e Picard conosce bene questo popolo battagliero e mai domo, una sorta di barbari spaziali del futuro. Riuscirà il comandante a gestire i propri uomini e riportare la pace sulla Terra e nelle galassie limitrofe?

