SUPERQUARK/ Anticipazioni 13 agosto: Alzheimer e prevenzione, le tecniche per domare gli incendi

Superquark torna in onda oggi, lunedì 13 agosto, in prima serata su Raiuno:Alzheimer e prevenzione, le tecniche per domare gli incendi tra gli argomenti.

Superquark torna in onda oggi, lunedì 13 agosto, alle 21.25 su Raiuno con un nuovo e straordinario appuntamento nel corso del quale Piero Angela si occuperà di mare e di scienza. La puntata odierna si aprirà con il dietro le quinte della serie Blu Planet della BBC, la grandiosa produzione di documentari britannici dedicati ai segreti del mare. Il backstage mostrerà al pubblico di Raiuno le immagini più belle dei documentari, i segreti delle riprese, gli accampamenti della troupe, i successi, ma anche i fallimenti di un durissimo e lunghissimo lavoro durato ben cinque anni. La serata continuerà con un servizio dedicato all’Alzheimer, una malattia che non si cura, ma che si può prevenire allenando il cervello. Giovanni Carrada e Daniela Franco sono andati all’Istituto di Neuroscienze del CNR, a Pisa, dove è nato l’esperimento “allena il cervello” in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica, l’Università di Pisa e la Fondazione Stella Maris, e il sostegno della Fondazione Pisa con cui si cerca di prevenire gli effetti disastrosi dell’Alcheimer sulla vita dei malati.

SUPERQUARK: GLI ALTRI SERVIZI DEL 13 AGOSTO

L’appuntamento odierno di Superquark continuerà nel Centro regionale La Pineta di Tocchi nel Comune di Monticiano, in provincia di Siena dove c’è un centro che insegna le tecniche per prevenire gli incendi, compresa quella che utilizza il fuoco stesso. La vista non si limita agli occhi, ma coinvolge anche il cervello. Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich sono a Pisa per seguire le ricerche sulla plasticità cerebrale che aiutano bambini e adulti a migliorare la capacità visiva. Per la parte dedicata alla storia, Superquark insegna le tecniche per scoprire i segreti racchiusi negli oggetti antichi senza danneggiarli: una consente di leggere documenti ancora chiusi, l’altra di identificare le tracce lasciate da chi maneggiò qualcosa secoli fa. Infine, la puntata di Superquark si chiuderà con le rubriche: in “Dietro le quinte della storia” si parlerà del copyright; in “Psicologia delle bufale” parlerà delle scie chimiche mentre nella rubrica “la scienza in cucina” si parlerà di dieta e depressione.

