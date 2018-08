Sara Affi Fella vs Luigi Mastroianni / Uomini e donne, nuovo scontro tra i due ex: ecco cos'è accaduto

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, nuovo scontro per l'ex coppia di Uomini e donne? I due non si seguono più su Instagram, ecco cosa è accaduto

13 agosto 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Nuove scintille tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Dopo aver vissuto 5 mesi nello studio di Uomini e Donne, essere usciti insieme e aver intrapreso una relazione, i due si sono lasciati e anche in malo modo. Dopo qualche tempo e molte accuse reciproche, Luigi ha poi svelato che con Sara è rimasto in buoni rapporti. Tuttavia da quanto accaduto nelle ultime ore, la situazione sembra essere ben diversa da così. Molti fan della coppia hanno notato che Luigi Mastroianni ha smesso di seguire Sara sui social, cosa che fa notare anche il Vicolo delle News con ulteriori dettagli. Di recente Sara Affi Fella si è mostrata al fianco di Francesco Monte e Marco Ferri (avvalorando per di più la tesi di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip), il tutto per un impegno lavorativo. In contemporanea è però arrivata quella che sembra la risposta di Luigi.

LA FRECCIATINA DI LUIGI MASTROIANNI

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché ex di Sara Affi Fella, su Instagram ha scritto: "Comunque quelli che prima vi sparlate e poi vi fate i selfie, stories e robe varie con tanto di love e smancerie varie... siete la mia specie umana preferita". Parole che molti hanno creduto essere proprio indirizzate alla sua ex. Ma cosa è quindi accaduto tra i due? Che abbiano avuto modo di risentirsi e, in tale occasione, chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto? Cosa avrà fatto scattare in Luigi il desiderio di chiudere ogni tipo di rapporto, anche visivo, con la Affi Fella? In molti sperano che presto possano arrivare chiarimenti a riguardo.

