Sonia Bruganelli abbracciata ad un altro uomo / La moglie di Paolo Bonolis nella bufera per una foto ma...

Sonia Bruganelli pubblica una foto in cui la si vede abbracciata ad un altro uomo. La moglie di Paolo Bonolis finisce nella bufera ma risponde con ironia alle critiche

13 agosto 2018 Anna Montesano

Ormai è diventata un'abitudine, quasi una routine: Sonia Bruganelli torna al centro della polemica. Stavolta non per aver sfoggiato ricchezze o pubblicato foto di jet privati, ma per aver pubblicato una foto nella quale la si vede abbracciata ad un uomo che non è suo marito Paolo Bonolis. Non che i follower credano ad un possibile tradimento, e per di più spiattellato su Instagram: la polemica del web nasce a causa di quello che da molti è stato appellato come una "mancanza di rispetto". I follower, ormai attenti ad ogni mossa della Bruganelli, non hanno visto di buon occhio l'abbraccio che l'amico di Sonia, Alessandro, le da e per di più steso al suo fianco sul lettino, in costume. Ed ecco che sono fioccate critiche e frasi sarcastiche.

PIOGGIA DI CRITICHE PER LA BRUGANELLI

“Anche io sto sempre abbracciata a un amico. Mio marito è d’accordissimo! che usanze strane che avete” scrive una follower di Sonia Bruganelli, e ancora “Uno può essere amico quanto vuoi, però ci deve essere sempre quella linea da non oltrepassare. E sinceramente qui si oltrepassa. E non poco. Bhe, contento Paolo!”. E non manca chi parlo di foto provocatoria per far parlar di se: “Brutta foto..... Provocazione o no,non c è niente di bello.. Anche se fossero solo amici a chi vuole prendere in giro... a noi che la seguiamo.... Allora è solo una str........”. Insomma, il web non è affatto concorde col comportamento della Bruganelli che,m dal canto suo, risponde con ironia ai commenti, confermando per scherzo che "Si, io e Alessandro siamo amanti".

