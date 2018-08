TEEN CHOICE AWARDS 2018/ Trionfo per Riverdale e gli ex One Direction

Harry Styles, Louis Tomlinson e Liam Payne sono tra gli artisti più premiati dei Teen Choice Awards. Seguono a ruota gli attori della serie tv Riverdale.

13 agosto 2018 Rossella Pastore

Il cast di Riverdale sul palco dei Teen Choice Awards

Sono Louis Tomlinson, Liam Payne e Harry Styles i vincitori indiscussi dei Teen Choice Awards 2018. L'evento, tenutosi nella notte del 12 agosto, ha premiato le star del mondo della musica, del cinema e della televisione più amati dai giovani d'oltreoceano. Tra queste, sopratutto gli ex membri della boyband One Direction: Choice Male Artist per Louis, Choice Style Icon e Choice Summer Tour per Harry e Choice Latin Song per Familiar di Liam ft. J Balvin. A spartirsi il premio, anche la band latina CNCO. Nella categoria Cinema, Tuo, Simon fa incetta di consensi. Suo il Choice Comedy Movie, che consacra Nick Robinson a miglior scoperta del cinema 2.0. Robinson, dal canto suo, conquista il Choice Breakout Movie Star.

Tra i "best" della categoria Television, anche i protagonisti di Riverdale Sprouse e Reinhart. Cinque i premi assegnati: Choice Drama TV Show, Choice Drama TV Actor (Cole Sprouse), Choice Drama TV Actress (Lili Reinhart), Choice TV Villain (Mark COnsuelos), Choice Breakout TV Star (Vanessa Morgan) e Choice TV Ship (Cole Sprouse e Lili Reinhart). Per quanto riguarda la musica, oltre ai già citati Styles-Tomlinson-Payne, i più amati sono Camila Cabello (Choice Female Artist, Choice Song: Female Artist e Choice Summer Female Artist) e i 5 Seconds Of Summer (Choice Music Group, Choice Song: Group e Choice Summer Group). Il film migliore è quasi scontato. Titolo: The Avengers - Infinity War.

