THE DARKNEES/ Su Italia 1 il film con Kevin Bacon (oggi, 13 agosto 2018)

The Darknees, il film horror in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Kevin Bacon, Radha Mitchell e Parker Mack, alla regia Greg McLean. La trama del film nel dettaglio.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film horror in seconda serata su Italia 1

NEL CAST KEVIN BACON

The Darknees sarà il film in onda alla mezzanotte di oggi, lunedì 13 agosto 2018 su Italia 1. Pellicola diretta dal regista Greg McLean nel 2016 con Kevin Bacon nella parte del protagonista Peter Taylor. Completano il cast della pellicola Radha Mitchell nella parte di Bronny Taylor, Parker Mack ha la parte di Andrew Carter, Ming-Na Wen è Wendy, David Mazouz interpreta Michael Taylor e Matt Walsh è Gary Carter. Inoltre ci sono gli attori Judith McConnell, Paul Reiser, Jennifer Morrison, Lucy Fry, A.J. Tannen, Tara Lynne Barr, Trian Long-Smith e Krista Marie Yu. 'The Darkness' è un horror paranormale che racconta la vacanza da incubo di una normale famiglia, i Taylor, nel Grand Canyon in Colorado, Stati Uniti. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE GARKNEES, LA TRAMA DEL FILM HORROR

I Taylor sono una famiglia tranquilla ed uno dei loro figli è affetto da autismo, Michael. E' proprio la particolare condizione del ragazzo che lo mette per primo in contatto con le presenze che alloggiano nella casa affittata dai Taylor per le vacanze, con Michael parla di una 'nuova amica' conosciuta proprio tra le mura della residenza. Ben presto i Taylor verranno a contatto con inquietanti presenze ben poco rassicuranti, che dimostrano come la famiglia sia tutt'altro che al sicuro. Le presenze infatti si nutrono della paura degli abitanti della casa, che più si spaventano, più sono destinati a rendere più forti gli spiriti. Il film gioca a doppio filo con l'inquetudine verso la condizione di Michael, con l'autismo visto come condizione inspiegabile e difficile da 'domare' ma le paure dei Taylor si concretizzano anche in problemi che si erano portati in realtà in vacanza con loro, come la crisi del rapporto tra moglie e marito e la bulimia della figlia. Affrontare gli spiriti che infestano la casa significherà in realtà affrontare faccia a faccia le paure che la famiglia vive nella quotidianità.

