Temptation Island Vip / Coppie ufficiali: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio e Ursula, Bettarini e...

Finalmente arriva l'ufficialità sul cast della prima edizione di Temptation Island Vip. Ecco le sei coppie che parteciperanno: tra loro anche due coppie da Uomini e Donne

13 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island vip

Finalmente arriva l'ufficialità sul cast della prima edizione di Temptation Island Vip. Lo show delle coppie, che andrà in onda a partire da settembre sotto la guida di Simona Ventura, avrà come protagoniste queste sei coppie: Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati; Fabio Esposito e Marcella Esposito; Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassari; Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. A confermarlo, come segnalato anche dal Vicolo delle News, il promo andato in onda nelle ultime ore su Canale 5, con la Ventura che ha svelato in prima persona le coppie. Sveliamo brevemente chi sono queste coppie. Due di quelle elencate appartengono al mondo di Uomini e Donne.

TUTTO SULLE COPPIE

La prima arriva dal trono classico, ed è composta da Nilufar e Giordano. Stanno insieme soltanto da pochi mesi, così come Ursula e Sossio, tra le coppie più discusse del trono Over. Il loro amore supererà gli ostacoli di questa avventura? Ma andiamo avanti con Valeria Marini e Patrick Baladassari, la cui storia d'amore è tornata al centro del gossip proprio nelle ultime settimane visto che i due si sono ritrovati dopo molto tempo. Farà sicuramente discutere la relazione tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, soprattutto perché lui è l'ex marito della conduttrice di Temptation Island Vip. I due stanno insieme dall'estate del 2017. Andrea Zenga e Alessandra sono probabilmente tra le coppie che il pubblico meno conosce. Lui è il figlio di Valter Zenga e hanno una relazione dal 2016. Infine Fabio Esposito e Marcella Esposito stanno insieme dal 2016 e anche loro sono quasi sconosciuti dal pubblico. Non sono parenti e sono modelli che hanno fatto da testimonial a Coconuda.

© Riproduzione Riservata.