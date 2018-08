VERA CRUZ/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper e Burt Lancaster (oggi, 13 agosto 2018)

Vera Cruz, il film western in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Gary Cooper, Burt Lancaster e Denise Darcel, alla regia Robert Aldrich. Il dettaglio della trama.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BURT LANCASTER

Vera Cruz è il film che viene trasmesso stasera su Rai Movie, è un classico western del 1954 diretto dal regista Robert Aldrich, con protagonisti Gary Cooper nella parte del Colonnello Benjamin Trane e Burt Lancaster nel ruolo di Joe Erin. Completano il cast Denise Darcel nel ruolo della contessa Marie Duvarre, Henry Brandon nella parte del capitano Danette, Ernest Borgnine nel ruolo di Donnegan e Cesar Romero nella parte del marchese Henry de Labordere. E ancora James McCallon, George Macready, Morris Ankrum, Archie Savage, Jack Elam, Sara Montiel, James Seay, Charles Bronson e Jack Lambert. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

VERA CRUZ, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La storia del film ruota attorno al Colonnello Benjamin Trane, ex ufficiale sudista che decide di unirsi al gruppo di mercenari guidato da Joe Erin, che a sua volta è a capo di un gruppo di sbandati che non ha ritrovato collocazione dopo la fine della Guerra di Secessione. Il gruppo si imbatte nel Marchese Henry de Labordere che decide di offrire loro un lavoro per decisione del Governo. Si tratta infatti di scortare la contessa Marie Duvarre in un pericoloso viaggio in territorio messicano, con la nobildonna che deve raggiungere il porto di Veracruz. Ma il gruppo di Trane ed Erin scopre molto presto la vera natura della missione, ad essere scortata non è la contessina, ma in realtà un carico d'oro nel doppio fondo della carrozza che la trasporta, 3 milioni di dollari che servono al Governo per chiudere un affare in Europa (i soldi dovranno raggiungere il Vecchio Continente proprio partendo da Veracruz) ed acquisire nuovi armamenti con i quali sedare i gruppi di rivoltosi proprio come quelli di Trane ed Erin. Entrati in territorio messicano, il gruppo fa la conoscenza di Nina, una bandita locale che sarà molto utile al gruppo e che legherà soprattutto con Trane, con il quale inizierà una relazione. La grande scorta che accompagna il convoglio attira l'attenzione di altri banditi, e in più il Marchese de Labordere cercherà di giocare un tiro mancino al gruppo, ma viene assassinato proprio mentre cerca di scappare con tutto l'oro, visto che i ribelli hanno chiamato al loro fianco il generale Ramirez per conservare il carico. Nel finale però Erin tenta il colpo di mano, provando a sua volta ad appropriarsi del prezioso carico. Trane cerca di fermarlo ricordandogli che l'oro può essere finalmente consegnato ai ribelli grazie a loro, ma Erin non si lascia convincere, e ne nasce uno scontro nel quale viene ucciso da Trane, che alla fine della battaglia, disgusato dagli eventi e dai numerosi tradimenti, decide di andare via definitivamente con Nina, abbandonando il gruppo.

