Waterworld/ Su Italia 1 il film con Kevin Costner protagonista (oggi, 13 agosto 2018)

Domani andrà in onda su Italia 1 Waterworld, il film vede come protagonista Kevin Costner. Insieme a lui Dennis Hopper, Tina Majorino, Jeanne Tripllehorn e altri grandi attori.

Waterworld, Italia 1

Il film Waterworld andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, lunedì 13 agosto 2018. La messa in onda sarà attorno alle 21.20, mentre la pellicola risale al '95 ed è diretta da Kevin Reynolds. Il genere è fantascienza e vede la guida del cast da parte di Kevin Costner, presente anche nelle vesti di co-produttore. Le musiche sono invece realizzate da Artie Kane e James Newton Howard, mentre il cast è composto fra gli altri da artisti come Dennis Hopper, Tina Majorino, Jeanne Tripplehorn, Michael Jeter, Jack Black, Gerard Murphy, Rick Aviles, Kim Coates, Neil Giuntoli, Chaim Jeraffi e John Fleck.

WATERWORLD, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Waterwold riguarda uno scenario apocalittico del XXI secolo, un'epoca in cui la Terra è quasi del tutto sommersa dall'acqua a causa di un cataclisma. La scomparsa dei ghiacciai al Polo ha infatti scatenato un aumento della temperatura tale da far sparire quasi tutti i continenti. La popolazione rimasta in vita è dovuta inoltre ritornare indietro nel tempo, sfruttando le tecnologie presenti nel Medioevo. Mariner, un mutante che naviga indisturbato fra le acque, incontra un giorno Helen e la figlia e scopre che Enola ha un tatuaggio sulla schiena che raffigura la leggendaria Dryland, una terra sfuggita al cataclisma. Sicuri che non si tratti di una diceria, Mariner e Helen decideranno di fare le dovute ricerche per trovare il territorio, meta del crudele Diacono e dei suoi Smokers, che li talloneranno da vicino.

© Riproduzione Riservata.