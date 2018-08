X FILES - IL FILM/ Su Rai 4 il film con Gillian Anderson e David Duchovni (oggi, 13 agosto 2018)

X - Files - Il film, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Gillian Anderson, David Duchovni, alla regia Rob S. Bowman. Il dettaglio della trama.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

NEL CAST GILLIAN ANDERSON

X - Files - Il film, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, lunedì 13 agosto 2018 alle ore 23,00. Stanotte, se vi sentite osservati, se sentite al di fuori di casa rumori strani, presenze impercettibili ma presenze, forse è meglio vi chiudiate in casa per un notturno che rappresenta dal punto di vista cinematografico la trasposizione su grande schermo di uno dei serial televisivi più amati in ambito fantascientifico moderno. 'X files - Il film', rappresenta un omaggio alle vicende su piccolo schermo della coppia più eterogenea, particolare, amata, di detective dell'ufologia, del mistero che giunge dal cielo, gli agenti Fox Mulder e Dana Scully alle prese con l'ignoto, con il cielo come fonte di pericolo, di presagio. La regia del film fu eseguita da un grande direttore di scena di serie televisive o saghe cinematografiche, Rob S. Bowman, presente dietro le cineprese di 'Star Trek' in diversi episodi, così come nello stesso 'X files' inteso come prodotto per il piccolo schermo, un argomento che conosce molto bene. Ovviamente squadra che vince non si cambia, risulta così naturale mettere al traino della sceneggiatura David Duchovny nel suo ruolo, quello di Fox Mulder e Gillian Anderson, l'algida agente dell'F.B.I. Dana Scully. In un cast di buon livello è da apprezzare quasi una sorta di omaggio ad un altro grande interprete della fantascienza seriale, Martin Landau, il comandante John Koenig nelle prime due stagioni di 'Spazio 1999'. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

X FILES - IL FILM, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo nel 1998 ed alcuni bambini scavano il terreno aprendo una piccola voragine che custodiva segreto l'ingresso di una grotta, uno di loro precipita e scopre uno scheletro umano, un teschio in particolare. Dalle orbite vuote esce una sostanza untuosa che contamina il bambino facendogli diventare le orbite oculari, le iridi in particolare, completamente nere, come fosse un demone nella filmografia del genere horror più classica. Ovviamente viene trasportato d'urgenza all'ospedale per le cure del caso. Contemporaneamente gli agenti Fox Mulder e Dana Scully investigano a Dallas dove cercano una bomba in un ufficio del loro Bureau, l'FBI. Trovano la bomba ma, ancora prima di evacuare del tutto l'edificio e mettere in salvo più persone possibili, la bomba esplode causando una piccola strage. Le indagini della coppia di agenti proseguono e ciò che è velato dai segreti federali è tremendo, i morti nell'edificio esistevano già, la bomba è stato solamente il pretesto per insabbiare una verità ancora più mostruosa. Da quel momento la copia di agenti non è più al sicuro in nessun posto e la sceneggiatura li vorrà, dopo alcune peripezie in cui la loro vita si troverà più volte in grave pericolo, in Antartide, luogo nel quale, all'interno di una base scientifica, scopriranno diversi corpi alieni e infezioni virali con patogeni galattici. L'uomo che fuma, fantomatico personaggio che gli aficionados della serie conoscono molto bene, dichiara aperto di nuovo il files X ...

© Riproduzione Riservata.