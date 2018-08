"Diavoli", il financial thriller con Patrick Dempsey/ Nel cast Alessandro Borghi, a settembre il primo ciak

Patrick Dempsey sarà il protagonista di Diavoli, una serie tv in dieci puntate tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Nel cast anche Alessandro Borghi...

14 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Patrick Dempsey

Si chiamerà Diavoli e sarà incentrata sulle vicende narrate dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera la serie tv che nei prossimi mesi riporterà Patrick Dempsey sul piccolo schermo. Annunciata da Sky Italia e Lux Vide, sarà girata fra Roma e Londra con un cast internazionale che si preannuncia stellare. Oltre all'amatissimo ex dottor Stranamore di Grey's Anatomy, il nuovo serial annovera infatti Alessandro Borghi, oggi fra i talenti più amati del panorama televisivo che il pubblico italiano ha imparato a conoscere e ad amare grazie alle fortunate serie tv "Non uccidere" e "Suburra". "Quando, più di 10 anni fa, Sky ha dato il via alle prime produzioni originali ci siamo dati una mission: non percorrere territori già battuti e continuare ad innovare - ha rivelato il Direttore Produzioni Originali di Sky Italia Nils Hartmann - Nell'annunciare questo nuovo progetto ci sono la consapevolezza e l'entusiasmo di star andando, ancora, in quella direzione". Le riprese inizieranno a fine settembre e dureranno circa 24 settimane.

LA TRAMA, IL CAST E LA PRODUZIONE DEL SERIAL

Londra, lo spregiudicato Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), al capo del desk di trading di una prestigiosa banca america, finisce per ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra finanziaria intercontinentale che ha colpito l'intera Europa. Cresciuto nel mondo finanziario grazie al Ceo dell'azienda, Dominic Morgan, interpretato da Patrick Dempsey, dovrà decidere se schierarsi dalla parte dell'uomo a cui deve tutto o combatterlo. Oltre ai già citati Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, nel cast ci saranno anche Laia Costa nel ruolo di Victoria, Malachi Kirby nei panni di Radici, oltre a Paul Chowdhry, Pia Mechler ed Harry Michell. Con la produzione di questo financial thriller, la Scripted Acquisitions Manager di Sky Vision, Moreyba Bidessie, ha sottolineato il costante impegno nel produrre serial di qualità da parte di Sky Italia e Sky Vision.

