Ant-Man and the Wasp / Esce oggi al cinema il sequel del primo capitolo: una nuova missione per Scott Lang

Ant-Man and the Wasp: esce oggi, 14 agosto, il sequel del primo capitolo delle avventure di Scott Lang. Nel cast anche Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp e...

14 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Paul Rudd al Giffoni Film Festival (Facebook)

Esce oggi nelle sale italiane Ant-Man and the Wasp, il film prodotto da Marvel Studios, sequel del fortunato primo capitolo di Ant Man. Per il supereroe più piccolo dei fumetti sono in arrivo numerose novità: ad affiancarlo, per la seconda parte della pellicola, ci sarà infatti una nuova supereroina, Hope van Dyne (Evangeline Lilly), con la quale il celebre protagonista formerà una coppia in grado di superare molte difficoltà. Ritroveremo Scott Lang, infatti, agli arresti domiciliari e alle prese con i problemi con la giustizia dopo gli eventi di Civil War, alla costante ricerca di una serenità che tarda ad arrivare; ma proprio nel momento in cui ogni cosa sembrerà tornare al proprio posto, un evento sconvolgerà nuovamente la sua vita; per lui ci sarà infatti una nuova missione da completare, ma questa volta potrà contare sul supporto della sua nuova partner. Nel sequel è stato confermato anche il cast del primo capitolo, con Paul Rudd nei panni del protagonista.

IL CAST E GLI INCASSI

A partecipare alle riprese di Ant-Man 2 and the Wasp, oltre al regista del primo capitolo Peyton Reed, tutto il cast che già i tanti fan hanno imparato ad amare nel primo film in uscita nel 2015. Oltre alla presenza di Paul Rudd, il sequel ha infatti potuto contare su Evangeline Lilly, che tornerà nel ruolo di Wasp e Michael Douglas nei panni di Hank. Il film, che è uscito negli Stati Uniti lo scorso 6 agosto, ha già incassato circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo, così come si legge su Wired. Ottimo esordio anche in Italia, dove la premiere ha fatto registrare oltre 278 mila euro di incassi, dopo l'anteprima al Giffoni Film Festival lo scorso 20 luglio. Prima di tirare le somme, si aspetta però l'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche cinesi, giapponesi e portoghesi, dove il film, il cui costo si aggira attorno ai 190 milioni di dollari, può contare su un pubblico molto vasto.

© Riproduzione Riservata.