Arac Attack, mostri a quattro zampe/ Su Canale 20 il film con David Arquette (oggi, 14 agosto 2018)

Il film racconta l'invasione da parte di giganti ragni in una cittadina.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Arac Attack, mostri a quattro zampe: Canale 20

Arac Attack Mostri a otto zampe è il film horror fantascientifico che canale 9 trasmetterà in prima serata martedì 14 Agosto 2018, alle 21,20. La pellicola è stata diretta e sceneggiata da Ellory Elkayem, regista americano poco noto a livello internazionale che ha curato la regia del film nel 2002. Tra i produttori esecutivi di Arac Attack Mostri a otto zampe figura un nome molto noto nel mondo del cinema statunitense internazionale come quello di Roland emmerich, famoso regista e sceneggiatore di origini tedesche famoso per aver portato al successo grandi colossal cinematografici come The Day After Tomorrow e Fantasmi ad Hollywood. Nel cast di attori protagonisti di arac Attack figurano grandi nomi del panorama cinematografico americano come David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Johansson Leon rippy. La struttura della narrazione di Arac Attack Mostri a otto zampe ricorda a grandi linee i grandi film fantascientifici degli anni 50 e 60.

ARAC ATTACK MOSTRI A OTTO ZAMPE, LA TRAMA DEL FILM

In un piccolo stagno nella tranquilla Prosperity, un piccolo borgo di provincia in Arizona, vengono erroneamente sversate diverse tonnellate di rifiuti tossici. Poco dopo i ragni, cibandosi dei piccoli abitanti dello stagno, mutano in mostri giganteschi e famelici. La prima vittima è Joshua, un grande appassionato di ragni che viene barbaramente ucciso. L'intuito del piccolo Mike e l'intervento di Sam e Randy basteranno per debellare la minaccia?

