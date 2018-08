Asia Nucetelli si sposa/ La mamma, Antonella Mosetti, rivela i dettagli del matrimonio

Asia Nucetelli, attraverso Instagram, ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Gianfranco. La madre, Antonella Mosetti, è emozionata e rivela la data delle nozze

Asia Nucetelli pochi giorni fa ha condiviso su Instagram la proposta di matrimonio fattale dal suo fidanzato: “E ho detto sì. Tra poco meno di un anno sarò sua moglie. Non riesco a esprimere la mia felicità. Ti amo e ti amerò sempre fedelmente. Ogni sacrificio di questa vita sarà ricompensato da una gioia immensa quando solo ti guarderò negli occhi. Dentro di me batte una luce troppo forte di quella persona che da lassù ci ha condotto nella strada giusta”, ha scritto la ex gieffina. Ma, a rivelare nuovi e maggiori dettagli riguardo le nozze è stata la madre, Antonella Mosetti a Diva e Donna. La data è stata fissata per il 19 giugno 2019, un giorno a cui la Nucetelli è molto legata perché coincide con quello delle nozze dei suoi nonni. I preparativi sono già iniziati e a partecipare con grande entusiasmo è sicuramente la madre: “Sono scatenata – ha detto – sto cercando l’abito. Voglio aiutarla in tutto”.

CHI È GIANFRANCO?

Asia Nucetelli convolerà a nozze con il fidanzato Gianfranco che lavora nel suo stabilimento balneare a Lavinio e ama fare surf. “Quando Asia me l’ha detto ho passato un giorno intero a piangere. È una ragazza forte, so che affronterà tutto nel migliore dei modi, qualsiasi cosa le succeda nella vita. A dire la verità – ha proseguito la madre – avevo già capito che Gianfranco sarebbe stato una cosa seria. Lui è bello dentro e fuori". I due ragazzi si sono conosciuti la scorsa estate, grazie ad amici, e Gianfranco ha lottato per conquistare Asia che dopo l’esperienza al Grande Fratello ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Ora i due si preparano al grande giorno e iniziano a decidere e a organizzare i preparativi per le nozze.

