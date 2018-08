Belen Rodriguez/ Dalla crisi al figlio con Andrea Iannone: i retroscena mai svelati dalla showgirl

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati davvero in crisi? Cosa si nascondeva dietro le assenze della showgirl? Ecco tutti i retroscena mai svelati

14 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sta vivendo un momento davvero felice. In quel di Ibiza, i due hanno vissuto momenti molto romantici ma anche ricchi di passione, come la showgirl argentina ha raccontato alle pagine della Gazzetta dello Sport. Eppure, qualche tempo fa, si è parlato di forte crisi e di quasi rottura per la nota coppia. Tra gli indizi anche il fatto che la Rodriguez non avesse più presenziato alle gare di Iannone. Belen ha finalmente chiarito anche questo aspetto: “Sono stata impegnata in tv, con il lavoro. - ha esordito, aggiungendo - Il Mugello però lo evito volentieri, troppa gente, troppi giornalisti… Ma quando posso lo seguo, anche dall’altra parte del mondo. Mi diverto, chiacchiero con gli ingegneri, guardo i tempi, tutti quegli sregolati che affollano il box…”. Belen sottolinea ancora una volta il rapporto ormai molto conflittuale con paparazzi e giornalisti, con i quali ha litigato in più occasioni.

SANTIAGO E L'ATTACCO AI "LEONI DA TASTIERA"

Anche se ammette che non è ancora il momento giusto per avere un altro figlio, Belen Rodriguez svela che nessun amore è come quello per il suo Santiago. “Non si può neanche raccontare. - ammette la showgirl - Quando diventi mamma tutto il resto passa al secondo posto. C’è un prima e un dopo. Quando diventi mamma sei più forte e consapevole, ma hai anche tanti pensieri in più. La maternità mi ha cambiata, prima ero un’irresponsabile, più menefreghista, più spericolata”. Eppure tante volte riceve le critiche di molti che, sui social, hanno anche parole crude per lei e per suo figlio: “Il mondo era già cattivo. I social hanno accorciato le distanze non solo geografiche e la gente pensa di poter dire qualunque cosa a chiunque.- e conclude - I leoni da tastiera mi fanno pena”.

