Bella e letale/ Su Rai 2 il film con Josei Davis e Cameron Dane Stewart (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rai 2 va in onda il film Bella e letale di Doug Campbell. Nel cast figurano tra gli altri Josie Davis, Cameron Dane Stewart, Brennan Elliott e Laslie Kay. (oggi, 14 agosto 2018)

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Bella e letale, Rai 2

Nel primo pomeriggio di martedì 14 agosto 2018 la programmazione di Rai 2 prevede la messa in onda del film per la TV intitolato Bella e letale. La pellicola drammatica del 2013 è stata diretta da Doug Campbell, regista americano poco noto a livello internazionale e famoso in patria per aver curato la regia di diversi film per la TV e serie ttelevisive. Nel cast di attori protagonisti di Bella e letale troviamo alcuni attori poco noti al pubblico italiano affiancati da altri interpreti famosi in Italia e a livello internazionale come Josie Davis, Cameron Dane Stewart, brennan Elliott and Leslie Kay. Bella e letale è stato trasmesso per la prima volta sulle reti televisive americane nel marzo del 2013 mentre la prima tv italiana risale all'agosto del 2015, sempre su Rai 2.

BELLA E LETALE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è la bella ed avvenente Molly Matson, una professoressa che trova impiego in un liceo di Los Angeles per sostituire un'altra insegnate in dolce attesa. Molly, attratta dai giovani adolscenti, decide di sedurre l'affascinante Danny, uno dei ragazzi più ammirati della scuola. Quando quest'ultimo, dopo aver intrapresto una relazione con la sua insegnante, si accorge di amare la sua fidanzata Jamie, lascia bruscamente Molly. Quest'ultima, però, non accetta di buon grado la decisione del giovane e in un raptus di pura follia lo uccide falciandolo con la sua auto. Poco dopo, per salvarsi dall'accusa di omicidio volontario, Molly cerca di incolpare Jamie della morte di Danny. Riuscirà Jamie a dimostrare la sua innocenza e ad incastare l'insegnate di Danny?

