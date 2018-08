Chiara Ferragni e Fedez, ad un passo dal sì/ Nozze l’1 settembre: ecco la lista degli invitati e degli assenti

Chiara Ferragni e Fedez, ad un passo dal sì, le nozze l’1 settembre in Sicilia: ecco la lista degli invitati e degli assenti, tra di loro tanti personaggi famosi e influencer.

14 agosto 2018 Valentina Gambino

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono prontissimi per le nozze. A circa 15 giorni di distanza al grande evento in quel di Noto, si è scoperto ufficialmente chi sarà presente al matrimonio dell’1 settembre e chi invece no. La coppia più social dello showbiz italiano, proprio in questo ultimo periodo ha letteralmente tutti gli occhi puntati addosso. Senza ombra di dubbio, per il popolo del gossip questo sarà l’evento più interessante ed esclusivo che possa esistere. E, parlando proprio di “esclusivo”, la coppia non ha voluto vendere le sue immagini a nessun giornale, lasciando la possibilità ad amici e parenti di condividere sui social ciò che vogliono. Scelta coerente e perfettamente in linea con il pensiero dei Ferragnez. Il matrimonio però, proprio per questo motivo rappresenta una vetrina di tutto rispetto ecco perché, chiunque vorrebbe ricevere l’invito per potervi partecipare. Ai fortunati che potranno prenderne parte, l’invito è arrivato anche social network, accompagnato dall’hashtag: #theferragnez.

Ecco chi è stato invitato alle nozze

Tra i nomi degli ospiti presenti al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, spiccano quelli di Ilary Blasi e Francesco Totti. Proprio la conduttrice, aveva chiesto ironicamente di esserci e così, la coppia ha avuto modo di accontentarla: “Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding”. Attraverso le Stories del profilo Instagram dell’imprenditrice digitale da 14 milioni di follower, si è scoperto che sarà presente anche Bebe Vio. La campionessa paralimpica ha mostrato con gioia il suo personale invito in 3D che tanto ha fatto parlare il popolo del web. Tra gli altri invitati vip internazionali dovrebbero esserci: la super top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. E poi: Manuel Agnelli, la Dark Polo Gang e lo youtuber Luis. Tra gli altri anche: il make-up artist Manuele Mameli e gli amici/colleghi tra cui Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli e le influencer Chiara Capitani, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Grandi assenti invece, Fabio Rovazzi e J-Ax.

© Riproduzione Riservata.