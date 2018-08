Chicago PD 4, anticipazioni/ Tre episodi su Italia 1: “Serial Killer”, “Ti piacerebbe” e “Chiesa”

Chicago PD 4, ecco tutte le anticipazioni della serie televisiva che andrà in onda su Italia 1 con tre episodi: “Serial Killer”, “Ti piacerebbe” e “Chiesa”, la trama.

14 agosto 2018 Valentina Gambino

Chicago PD 4, anticipazioni

Grande attesa per i nuovi episodi di Chicago PD 4, in onda su Italia 1. Dallo scorso 7 agosto è tornato in onda lo spin off della serie tv Chicago Fire creata da Dick Wolf per la NBC e in onda per la prima volta in chiaro sulla rete giovane dell’ammiraglia Mediaset. La serie statunitense accende ancora una volta i riflettori sul distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago e combina, come ogni poliziesco che si rispetti, squadra on the road e conflitti interni. La quarta stagione si sta svelando ricca di colpi di scena e difficili casi da decifrare fin dalle prime battute. Tutte queste difficoltà, senza ombra di dubbio appassioneranno ancora una volta gli estimatori della serie televisiva. Oggi, martedì 14 agosto, in programmazione ci saranno altri tre interessanti episodi che di seguito vi andremo a narrare grazie alla complicata trama e le sue anticipazioni. Vi ricordiamo anche che l’appuntamento potrà essere seguito tramite social e non solo.

Chicago PD 4, anticipazioni

Stasera, martedì 14 agosto 2018, verranno mandati in onda i due nuovi episodi di Chicago PD 4 su Italia1. Prima di approfondire il crossover, per chi se lo fosse perso, lo scorso 7 agosto la serie è stata trasmessa con un doppio episodio: “300.000 likes” e “Sparo assordante”. Chicago PD 4 torna anche la stasera con le tre puntate dal titolo “Serial Killer”, “Ti piacerebbe” e “Chiesa” in cui Halstead riesce di nascosto a far fare il test sul DNA di Jimmy per avere la dimostrazione che possa effettivamente essere il padre di Erin. In ultimo, una ragazza viene trovata morta e violentata proprio dopo la sua agghiacciante morte. Le prime indagini sembrano condurre tutte all’ex fidanzato, ma una donna presente sulla scena del crimine porta Burgess a ricercare e scoprire che forse si tratta di un serial killer che dal 2008 ad oggi ha ammazzato come minimo altre dodici ragazze. Se volete vedere la serie anche in streaming, potrete farlo collegandovi al portale ufficiale di Mediaset.it oppure scaricando la relativa applicazione per dispositivi mobili.

© Riproduzione Riservata.