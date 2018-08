Eva Henger contro Francesco Monte / "Nella Casa del Gf Vip 3? Dovrebbe stare attento agli armadi..."

Eva Henger torna annunciare la frecciatina a Francesco Monte. Frecciatina su Cecilia Rodriguez: "Nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Dovrebbe stare attento agli armadi..."

14 agosto 2018 Anna Montesano

Eva Henger e Francesco Monte

Nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sembra ormai essere certo l'ingresso di Francesco Monte. Dopo la sfortunata avventura all'Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista di Uomini e Donne è pronto a rimettersi in gioco. Ma se all'Isola c'era Eva Henger, al Gf Vip pare ci sarà suo marito, Massimiliano Caroletti. E a (quasi) confermare che i due potrebbero presto incontrarsi nella Casa più spiata d'Italia è proprio la Henger, che intervistata dal settimanale Nuovo Tv parla proprio della possibilità di vederli insieme e di quali potrebbero essere i loro rapporti. "Non saprei, dipenderebbe molto dall'atteggiamento di Francesco Monte nei confronti di Massimiliano. - ammette Eva - Mio marito è un uomo molto intelligente e se le persone si comportano bene, lui fa altrettanto. Anche perché in fin dei conti non ha avuto alcun problema diretto con Francesco, lo ha attaccato solo per difendere la donna che ama. Possono diventare ottimi amici o acerrimi nemici".

LA FRECCIATINA DELLA HENGER A MONTE

Eppure, nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato: ovvero la nascita di un rapporto di amicizia tra Francesco Monte e Massimiliano Caroletti. In merito, Eva Henger dichiara: "Se diventassero amici? Mi farei una grossa risata. - e continua - Se la notizia fosse vera e tutti e due alla fine facessero parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip, credo che Francesco dovrebbe avere molta più paura a passare vicino agli armadi che non al mio Massimiliano". La battuta sarcastica fa riferimento (chiaramente) a quanto accaduto tra l'ex di Monte, Cecilia Rodriguez, e Ignazio Moser all'interno del ben noto armadio della Casa. Nonostante la stoccata, la Henger ammette di non avere alcun tipo di antipatia per Monte: “Penso che lui mi odi. Io, invece, non nutro alcun rancore nei suoi confronti. Se lo incontrassi lo saluterei”

© Riproduzione Riservata.