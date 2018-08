Gomorra, Salvatore Cantalupo è morto / L'attore della nota serie tv aveva 59 anni: l'annuncio di Fabio Gallo

L'attore di Gomorra, Salvatore Cantalupo, è morto. Interpretava il ruolo di un sarto, sfruttato dal suo datore di lavoro, che a sua volta veniva ricattato da camorristi.

14 agosto 2018 Anna Montesano

Salvatore Cantalupo è morto

È venuto a mancare l'attore di cinema e teatro Salvatore Cantalupo, che molti ricordano per il ruolo avuto nella nota serie tv di Sky Atlantic Gomorra. Aveva compiuto 59 anni l’8 luglio scorso. In Gomorra, nel 2008, Cantalupo interpretava il ruolo di un sarto, sfruttato dal suo datore di lavoro, che a sua volta veniva ricattato da camorristi. Ad annunciare la notizia della sua morte, il collega Fabio Gallo, in un post su Facebook in cui si legge: “Non eravamo amici nel vero senso della parola, ci eravamo sfiorati nel lavoro. Nel film “Fortapasc” ci stimammo molto ed ogni volta che per caso ci incontravamo era un festa, ci raccontavamo l’uno all’altro. Salvatore era un attore di quelli che mi piacciono, sul set lavorava sui personaggi per sottrazione, nessun orpello, solo l’essenziale, quello cui tendo a fare anche io sempre."

LE PAROLE DI FABIO GALLO

Il lungo post di Fabio Gallo sulla scomparsa di Salvatore Cantalupo continua con una riflessione: "La vita degli attori è anche la sua, fatta di cose belle ma anche di tante delusioni e di rara giustizia. Era un compagno in tutti i sensi , su FB diceva la sua con passione , si esponeva, non si sottraeva mai, lo stimavo anche per questo. Un amico comune, Ciro D’Errico mi ha raccontato che è successo in Sardegna mentre Salvatore teneva un laboratorio, a luglio si era ammalato. E’ entrato in coma il giorno in cui si doveva andare in scena , si è risvegliato e gli hanno detto di aver preso dieci minuti di applausi, ha risposto che poteva morire felice e se n’è andato, lontano da Napoli, in silenzio, senza fare ammuina…per sottrazione.”

