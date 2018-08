Grande Fratello Vip 2018 / Francesco Monte e Sara Affi Fella confermati nel cast? Il sogno del pubblico

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Francesco Monte e Sara Affi Fella confermati nel cast? Il pubblico li vorrebbe vedere come una coppia...

14 agosto 2018 Anna Montesano

Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Manca ancora più di un mese all'inizio della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che ci accompagnerà per ben tre mesi. Proprio per questo, non arrivano ancora conferme sul cast che andrà ad abitare la Casa romana più spiata d'Italia, anche se alcune quasi "certezze" sembrano già esserci, come l'ingresso di Francesco Monte, che avrebbe brillantemente superato il provino. Assieme a lui pare essere ormai sempre più vicina la bella Sara Affi Fella che, come Monte, ha alle spalle un'esperienza come tronista a Uomini e Donne. Inutile dire che il pubblico ha già iniziato a fantasticare: visto che entrambi sono single e sono già stati associati ad un papabile flirt, per molti la scintilla potrebbe scoccare proprio nella Casa più spiata d'Italia, proprio lì dove Monte ha visto la sua ex, Cecilia Rodriguez, innamorarsi di un altro.

ALBERICO LEMME CONFERMATO NEL CAST?

E mentre il pubblico fantastica sulla possibile storia d'amore che potrebbe nascere tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, si pensa alla possibilità di trovare nel cast un personaggio "scomodo" come Alberico Lemme. Di recente, Tv Blog ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale: “Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip 2018 ci possa essere Ivan Cattaneo, che lo scorso anno declinò l’invito, insieme al celebre Alberico Lemme, che lo scorso anno non entrò nel cast del programma condotto da Ilary Blasi per una questione di impegni pregressi“. Qualora venisse confermata, è cosa certa che nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 se ne vedranno davvero delle belle!

