Il giardino segreto/ Su La7 il film con Andrew Scott e Maggie Smith (oggi, 14 agosto 2018)

Stasera va in onda il film Il giardino segreto su La7. La pellicola è stata diretta da Agnieszka Holland mentre nel cast troviamo Andrew Scott, Maggie Smith, John Lynch e Irene Jacob.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il giardino segreto, La7

Il Giardino segreto è il film drammatico che La7 trasmetterà in prima serata martedì 14 Agosto 2018, a partire dalle 21,25. Con la regia di Agnieszka Holland la pellicola è stata prodotta nel 1993 da Stati Uniti e Regno Unito. Agneska Holland è una famosa regista di origini polacche nota per aver curato la regia di film come Attore di provincia, Europa Europa, Poeti dall'inferno, Washington Square l'ereditiera e Il terzo miracolo. Ha poi diretto diversi episodi della serie televisiva Cold Case delitti irrisolti. Nel 2017 ha curato la regia del film Pokot e nel 2019 tornerà al cinema con il film Gareth Jones. Nel cast di interpreti principali di Il giardino segreto troviamo attori come Andrew Scott, Maggie Smith, John Lynch e Irene Jacob. La pellicola diretta da Agneska Holland è interamente ispirata all'omonimo romanzo ideato dalla scrittrice britannica Frances Hodgdsok Burnett. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica del romanzo Il giardino segreto che venne per la prima volta adattato per il grande schermo dal regista Fred Wilcox nel 1949.

IL GIARDINO SEGRETO, LA TRAMA DEL FILM

Mary è una ragazzino di 10 anni che, a seguito di una violenta scossa sismica, perde entrambi i genitori. Rimasta solo è costretta a trasferirsi in Inghilterra dove vive suo zio. L'uomo, un tempo sposato con la gemella della madre di Mary, si occuperò della ragazzina in veste di suo tutore. LA sua nuova vita in Inghilterra è tutt'altro che semplice ma a renderle il soggiorno più piacevole sarà l'incontro con la domestica Martha e con suo fratello Dickon. Assieme al suo nuovo amico, Mary scoprirà un piccolo giardino segreto al quale non è possibile accedere senza una chiave. Incuriositi dalla scoperta, Mary e Dickon cercano di aprirlo. Raggiunto il loro intento i due ragazzino iniziano a prendersi cura dei fiori e delle piante presenti al suo interno. Intanto, uno strano mistero aleggia all'interno della tenuta dello zia di Mary. Di notte, strani lamenti echeggiano nel castello ma nessuno spiega a Mary quale sia il vero motivo. Tutto sembrerà avere un senso quando Mary scopre dell'esistenza di Collins, suo cugino che tutti credono gravemente malato.

