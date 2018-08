Il mio west/ Su Rete 4 il film con Leonardo Pieraccioni protagonista (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda Il mio west film con protagonista Leonardo Pieraccioni e diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast anche Harvey Keitel, David Bowie e ancora molti artisti importanti.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il mio west, Rete 4

Il mio west andrà in onda su Rete 4 oggi, Martedì 14 agosto, alle ore 23:35 interpretato dal noto comico toscano Leonardo Pieraccioni. La regia è di Giovanni Veronesi, che ha diretto il film nel 1998. Oltre a Leonardo Pieraccioni (Doc Lowen) fanno parte del cast del film l'attore americano Harvey Keitel (Johnny Lowen, il padre di Doc), il cantante britannico David Bowie che veste i panni del killer Jack Sikora, e Alessia Marcuzzi, che interpreta Mary, la proprietaria del saloon del villaggio. Le riprese si sono svolte tra la Garfagnana e la Valle d'Aosta. Il film costò 15 miliardi di lire e ne incassò solo 13; ciononostante non fu un completo fallimento ma solo un tentativo non del tutto riuscito.

IL MIO WEST, LA TRAMA DEL FILM

Doc Lowen vive una vita pacifica e tranquilla con sua moglie, un'indiana, e il loro figlio mezzosangue. Svolge il mestiere di dottore del villaggio di frontiera in cui vive non sente il bisogno di altro. La sua vita però un bel giorno viene rivoluzionata dal ritorno inatteso di suo padre, Johnny, il quale è un pistolero vagabondo che ha fatto molto soffrire la sua famiglia. Doc non è felice di rivederlo, e lo è ancora meno quando scopre che sulle sue tracce c'è un pericoloso sicario, Jack Sikora. Questi inizia a dare la caccia a Johnny e mette a repentaglio la sicurezza del villaggio in cui vive Doc.

© Riproduzione Riservata.