Immaturi/ Su Canale 5 il film con Luca e Paolo (oggi, 14 agosto 2018)

Su Canale 5 va in onda il film Immaturi, diretto da Paolo Genovese. Nel cast troviamo oltre a Luca e Paolo anche Raoul Bova, Ambra Angiolini e molti altri attori famosi. (oggi, 14 agosto)

Immaturi è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, martedì 14 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.25 circa e si tratta di una commedia del 2011 diretta da Paolo Genovese. Comprende anche un sequel, dal titolo Immaturi - Il viaggio, ed una serie Tv distribuita quest'anno sul piccolo schermo, Immaturi - La serie. La pellicola nasce da un soggetto e sceneggiatura dello stesso regista, mentre il produttore è Marco Belardi. Le musiche sono inoltre a cura di Andrea Guerra. Il cast prevede la guida di diversi attori, fra cui Raoul Bova, Ambra Angiolini, Barbora Bobul'ovà, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Anita Caprioli, Luisa Ranieri, Alessandro Tiberi, Isabelle Adriani, Giulia Michelini, Michele La Ginestra, Maurizio Mattioli, Nadis Caselli e Antonio Manzini.

IMMATURI, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Immaturi segue le disavventure di un gruppo di ex studenti degli anni Settanta, che scoprono improvvisamente di dover ripetere l'esame di maturità. Il Ministero ha infatti deciso di annullare il diploma che hanno conseguito vent'anni prima, obbligandoli così a rinunciare al titolo di studio oppure ritornare fra i banchi di scuola. I 26 ex studenti si ritrovano quindi, per motivi disparati, a dover ripetere l'esame dato per non perdere le carriere che hanno costruito nel presente. Giorgio è infatti un neuropsichiatra specializzato nell'infanzia, mentre Piero è un conduttore radio che lavora per RTL 102.5, dove cura un programma nostalgico. Luisa è invece una manager di un'azienda alimentare, mentre Francesca ha trovato la sua strada nel mondo della ristorazione. A questi si unisce inoltre Lorenzo, un agente immobiliare che vive ancora con mamma e papà. I cinque amici decidono inoltre di rivedersi per poter prepararsi al ritorno a scuola, scatenando un confronto fra passato e presente. Molti di loro infatti hanno lasciato alle loro spalle qualcosa di insoluto, rimpianti che si trascinano ancora oggi. I cambiamenti nelle loro vite saranno possibili anche grazie al ritorno fra i banchi di scuola, che permetterà a qualcuno di poter cambiare corso di vita ed altri di incontrare il loro vero grande amore.

