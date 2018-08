Jayne Mansfield’s car, l’ultimo desiderio/ Su Cielo il film con Kevin Bacon (oggi, 14 agosto 2018)

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Jayne Mansfield's Car va in onda oggi, martedì 14 agosto, sul canale Cielo del digitale terrestre, in prima serata alle ore 21:15, sottotitolato in italiano come L'ultimo desiderio. La regia del film è di Billy Bob Thornton, che ha anche scritto la sceneggiatura. La pellicola è stata realizzata nel 2012 e nel cast annovera alcuni grandi attori hollywoodiani, tra i quali Robert Duvall (Jim Caldwell), Kevin Bacon (Carroll Caldwell), John Hurt (Kingsley Bedford), lo stesso regista Billy Bob Thornton nei panni di Skip Caldwell e Tippi Hedren, che interpreta Naomi Caldwell. La prima del film fu al Festival del Cinema di Berlino. La maggior parte delle riprese si sono svolte nello stato americano della Georgia.

JAYNE MANSFIELD'S CAR, LA TRAMA DEL FILM

Jim Caldwell ha dovuto crescere da solo i suoi tre figli in Alabama, dopo che sua moglie Naomi lo aveva abbandonato. La donna si era infatti innamorata di un inglese e si era quindi trasferita con lui nel Vecchio Continente. Molti anni dopo, quando i tre rampolli Caldwell sono ormai adulti, Naomi muore ed esprime il desiderio di essere sepolta in America. In occasione del suo funerale quindi il vecchio Jim deve incontrare l'uiomo che gli ha portato via sua moglie, Kingsley Bedford, e anche la sua famiglia. I Bedford e i Caldwell, profondamente diversi, si dovranno confrontare e scontrare in nome di una donna che entrambe le famiglie hanno amato.

