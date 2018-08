La setta dei dannati/ Su Canale Nove il film con Heath Ledger (oggi, 14 agosto 2018)

Stasera va in onda La setta dei dannati su Canale Nove a partire dalle ore 21.25. Il film è stato diretto da Brian Helgeland, nel cast troviamo Heath Ledger, Mark Addy e Shannyn Sossamon.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La setta dei dannati, Canale Nove

La setta dei dannati è il film horror che Canale Nove trasmetterà in prima serata martedì 14 agosto 2018, a partire dalle 21,25. La pellicola è stata diretta nel 2013 da Brian Helgeland, regista americano principalmente noto per aver diretto grandi successi cinematografici internazionali come Los Angeles Confidential e Mystic River. Nel cast del film troviamo interpreti di caratura internazionale come Heath Ledger, Benno Furmann, Mark Addy e Shannyn Sossamon. Heath Ledger aveva già collaborato con Mark Addy e Shannyn Ssossamon in un altro progetto cinematografico nel 2001. L'intera trama del film si sviluppa attorno alla strana morte di un prete scomunicato ed alla scoperta di strani riti di magia nera concentrati in un quartiere di Roma. La pellicola fu a livello internazionale un vero e proprio flop che generò una perdita di oltre 20 milioni di dollari. Tra i produttori spicca anche il nome del regista Brian Helgeland.

LA SETTA DEI DANNATI, LA TRAMA DEL FILM

Alex è un prete scomunicato che vive negli Stati Uniti. Fortemente legato ai precetti di un'antico ordine religioso noto col nome de I carolingi, Alex scopre che il suo grande maestro è stato assasinato in Italia, nei pressi di un quartiere di Roma. Assieme ad altri membri dell'ordine dei Carolingi, Alex scopre che il suo amico e maestro è stato ucciso da William Eden. Quest'ultimo afferma di riuscire a redimere i peccati di chiunque attraverso un complesso rituale religioso.

