LARA ZORZETTO, NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?/ Martina lancia l'indiscrezione, lei ci mette una pezza

I rumors riguardo la partecipazione di Lara Zorzetto come tronista di Uomini e Donne doventano sempre più insistenti. A rivelare qualche particolare anche Martina Sebastiani durante una live

14 agosto 2018 - agg. 14 agosto 2018, 22.59 Camilla Rosa Alice Catalano

Lara Zorzetto sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Lara Rosie Zorzetto potrebbe davvero essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Ormai sembra essere cosa certa la sua partecipazione alla nuova edizione del dating show di canale 5 e l'amica, Martina Sebastiani, pare abbia voluto confermare l'indiscrezione. Lara Zorzetto, di fronte al polverone che ha sollevato Martina con le sue dichiarazioni, ha cercato di metterci una pezza. “Ragazzi, davvero non ne so niente. È arrivata anche a me questa voce, ma ne so meno di voi.” ha dichiarato Lara, cercando un po' di smorzare le indiscrezioni delle ultime settimane. Un intervento che è servito a ben poco, visto che sul web sono ancora tutti convinti che sarà proprio lei la nuova tronista. Una notizia che comunque sembra mettere d'accordo tutti: tutti sono innamorati di lei! (Aggiornamento di Anna Montesano)

LARA PROSSIMA TRONISTA?

Dopo la sua partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island, Lara Zorzetto è diventato un vero personaggio pubblico amato da tutti e soprattutto dalle donne. Il suo carattere, in grado di sprigionare ironia anche nelle situazioni più complicate, ha fatto sorridere, divertire i milioni di telespettatori che hanno seguito il programma. Le sue battute, rivolte all’ormai ex fidanzato Michael, hanno fatto, davvero, il giro della rete che non si è risparmiata con meme e frasi divertenti. Non appena è terminato il programma i fan della ragazza hanno iniziato a proporla come probabile nuova tronista di Uomini e Donne. In tantissimi hanno accolto la proposta. Il primo a parlare seriamente di questa eventualità è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni sottolineando il fatto che ai fan, l’idea, piace molto.

MARTINA: “LA TRONISTA LA LASCIO FARE A LARA”

A far pensare che Lara Zorzetto possa partecipare, come tronista, alla prossima edizione di Uomini e Donne sono stati numerosi segnali. In primis le didascalie della ragazza aggiunte ai suoi post su Instagram in cui parla di amore, di riscatto e di voglia di rimettersi in gioco. A seguire le dichiarazioni dell’ex fidanzato Michael De Giorgio che a GossipeTv ha spiegato, senza nessun tipo di rancore, che sarebbe felice per Lara: “Qualsiasi opportunità il futuro possa riservarle io sarò il primo ad essere felice per lei”. Ma per finire è stata l’amica Martina Sebastiani a rivelare qualcosa di più importante durante una sua diretta su Instagram. Alla domanda di una fan che chiedeva se le sarebbe piaciuto essere una nuova tronista ha risposto: “No, non fa per me. Non so perché siete tutti convinti di questa cosa, la lascio fare a Lara”. Subito, l’ex concorrente di Temptation Island si è accorta del danno e delle parole pronunciare, così è intervenuta la stessa Lara: “Non ne so niente. È arrivata anche a me questa voce, ma ne so meno di voi”.

