Luca Onestini e Ivana Mrazova/ “Siamo felici e innamorati”, l’ex tronista vorrebbe sposarsi

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno trascorrendo l'estate insieme. I due giovani sono molto innamorati e lui vorrebbe sposarla: "La nostra è una storia seria"

Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più innamorati

È una vera e propria storia d’amore quella tra Luca Onestini e Ivana Mrazova che dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello hanno iniziato a frequentarsi fino, poi, ad innamorarsi. I due ragazzi, ora, sono in vacanza insieme con la famiglia dell’ex tronista, ma per il futuro hanno numerosi progetti. Lui, Luca, vorrebbe sposarsi e pensa proprio che Ivana sia la donna giusta per lui. “Mi auguro che l’anello di fidanzamento arrivi presto, sicuramente prima dei trent’anni voglio mettere su famiglia. Lei intanto mi ha donato una lettera scritta a cuore aperto e l’ho apprezzato molto perché fa fatica a esprimere ciò che pensa”, ha rivelato a Nuovo.

"CREDIAMO NEL VALORE DELLA FAMIGLIA"

Luca e Ivana trascorrono l’estate insieme. La modella ha già conosciuto la famiglia del fidanzato con cui si trova molto bene. “Con mia madre – ha raccontato Onestini – parla più di me. È una cosa bellissima e mi auguro che rimanga sempre così. Non sono mai stato così bene, tra noi c’è una grande affinità, abbiamo sempre voglia di stare insieme e amiamo condividere tutto”. Luca non ha ancora conosciuto la famiglia della fidanzata, ma a breve partirà per la Repubblica Ceca per le presentazioni ufficiali con la famiglia Mrazova. Lui è perso della sua Ivana, l’amore è in grado di creare passioni e desideri molto forti: “Il nostro è un incastro di anime e personalità. Siamo solari tutti e due e crediamo nei valori importanti, come la famiglia. La passione passa, invece queste cose restano. La nostra è una storia seria”

