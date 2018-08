MEGHAN MARKLE/ La doppia stoccata degli Harry: abbandonata dal marito e "sconfitta" dall'ex One Direction

Meghan Markle non se la passa benissimo: il principe Harry l'ha abbandonata, e Harry Styles le ha sottratto il premio. Gli ultimi gossip sulla neo-duchessa di Sussex.

14 agosto 2018 Rossella Pastore

Meghan Markle vs Harry

Ancora gossip attorno a Meghan Markle, la neo-duchessa di Sussex messa ko su due fronti… e da due Harry diversi. Il primo è il principe Harry, partito in solitaria alla volta dell'Africa; il secondo è Harry Styles, l'ex One Direction cha l'ha "battuta" in quel dei Teen Choice Awards. È stata una disputa più o meno diretta: Meghan e Harry si contendevano il titolo di "icona di stile" all'interno della celebre manifestazione americana, insieme anche a Blake Lively, Chaddwick Boseman, Migos e Zendaya. Nonostante la sconfitta, Meghan può dire di aver fatto la storia: era la prima volta che un membro della Royal Family riceveva una candidatura in un contesto "pop". Poco male: Styles è per definizione "stylosissimo", e la sua apparizione in Dunkirk gli è già valsa il benestare di pubblico e critica.

In questi giorni, la duchessa di Sussex è completamente sola. Anche i cognati Kate e William sono in vacanza in famiglia. L'assenza che più pesa, però, resta quella del neo-sposo Harry. Il principe è stato ricevuto in Botswana per alcuni incontri importanti, e la suocera Doria Ragland avrebbe già raggiunto Meghan a Londra. È notizia degli ultimi giorni quella del presunto trasferimento di Doria in Inghilterra, scelta presa di comune accordo in vista dell'arrivo di un nipotino. "Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di stare più vicino a lei", racconta una fonte vicina al Palazzo, "specialmente ora che Meghan avrà una famiglia tutta sua".

© Riproduzione Riservata.