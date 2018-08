Meghan Markle/ La madre Doria pronta per il trasferimento a Londra: gravidanza in vista? Le indiscrezioni

Meghan Markle, la madre Doria pronta per il trasferimento a Londra: gravidanza in vista per la moglie del Principe Harry? Ecco tutte le indiscrezioni.

14 agosto 2018 Valentina Gambino

La mamma di Meghan si trasferisce a Londra?

Doria Ragland è prontissima a trasferirsi a Londra per stare accanto alla sua Meghan Markle. Ecco le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente da un amico di famiglia che spiega: "Penso che sarà lì il prima possibile. So che desidera stare vicina a sua figlia. È fedele a Meghan e non la tradirebbe mai, a differenza degli altri membri della famiglia Markle. Sono molto vicine". A quanto pare, la madre di Meghan sarebbe pronta al suo arrivo tra le braccia della figlia, addirittura dal prossimo mese. Staremo a vedere se queste indiscrezioni si dimostreranno veritiere oppure no. L’occasione poi, potrebbe perfettamente coincidere con il festeggiamento del 62esimo compleanno, da realizzare al fianco della famiglia reale. Secondo ciò che riporta Daily Express, la donna sarebbe “fuori di sé per l’eccitazione”. Ed infatti, l’idea di andare ad abitare a Kensington Palace al fianco della coppia e degli altri membri della famiglia reale, potrebbe essere un vero sogno per tutti.

Questo ipotetico trasferimento sta già facendo impazzire il gossip internazionale. Qualcuno dice infatti che potrebbe essere dettato da una imminente gravidanza di Meghan. Ed infatti, se mai fosse così, Doria già in pianta stabile a Londra, potrebbe svolgere il ruolo di nonna proprio a tempo pieno. La Ragland inoltre, pare avere conquistato letteralmente l’intera famiglia reale, esattamente come è accaduto anche per Meghan. Tra la mamma della Markle e sua maestà la regina Elisabetta, sarebbe immediatamente scattata una perfetta sintonia. Quando l’ha vista, elegantissima, nel suo abito verde pallido di Oscar de la Renta, nella cappella di San Giorgio in occasione delle nozze, pare avrebbe detto: “Non è affatto male”. Anche Carlo sembra averla trovata proprio irresistibile. L’ex assistente sociale è stata accolta in maniera positiva proprio per via del suo carattere molto socievole ma allo stesso tempo fortemente discreto ed educato. Anche il Principe Harry in più di una occasione, ha confidato di essere proprio innamorato della dolcezza di sua suocera: tutto è perfetto per il trasferimento, non pensate?

