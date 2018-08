NICCOLÒ BETTARINI/ La dedica su Instagram a Simona Ventura: "Le madri reggono l'eterno"

Niccolò Bettarini dedica un post su Instagram a mamma Simona Ventura. Il lungo flusso di coscienza parte dal 2 luglio, il giorno dell'aggressione subita all'uscita dell'Old Fashion di Milano

14 agosto 2018 Rossella Pastore

Simona Ventura e Niccolò Bettarini

"Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l'eterno, che regge il mondo e gli uomini". Questa la dedica a Simona Ventura pubblicata da Niccolò Bettarini su Instagram. La didascalia, a cornice di una foto che li ritrae insieme, è stata particolarmente apprezzata dai fan. "Magnifica frase, è molto vera". E ancora: "Siete meravigliosi"; "Bellissima foto, vi adoro"; "Sono contento che ti sia ripreso bene, in bocca al lupo per tutto"; "Cara Simona, hai un figlio meraviglioso". La famiglia è in vacanza a Porto Cervo, dove si è trasferita all'indomani dell'aggressione del 2 luglio scorso. All'uscita dall'ospedale, Niccolò ha dichiarato di voler dire "basta" alla vita notturna per dedicarsi pienamente al suo sogno. "Se voglio davvero realizzarlo", ammette a Di più, "devo smetterla di fare le ore piccole. Farò di tutto per cercare di tornare a giocare al più presto nella mia squadra, la Triestina".

Niccolò ha finalmente tolto il tutore che gli fasciava il braccio. Le ferite sono ancora visibili, e lui quasi se ne vanta: "Ribellati, ribellati ancora, finché gli agnelli non diventeranno leoni". Ogni foto è corredata da un pensiero diverso: "Il dolore di ieri è la forza di oggi", cita saggio Bettarini, e poi "vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre". Non mancano i ritratti di famiglia, tra cui quelli col fratello Giacomo: "Ho cercato la mia anima, ma non riuscivo a vederla. Ho cercato il mio Dio, ma il mio Dio mi sfuggiva. Ho cercato mio fratello e ho trovato tutti e tre".

