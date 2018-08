Non stop/ Su Rai 1 il film thriller con Liam Neeson (oggi, 14 agosto 2018)

Stasera su Rai 1 va in onda Non stop film thriller con Liam Neeson protagonista. Nel cast anche Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery e Nate Parker.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Non stop, Rai 1

Non stop andrà in onda oggi, martedì 14 agosto, su Rai Uno in seconda serata. Film thriller con Liam Neeson Non stop porta il titolo originale della pellicola, che è stato mantenuto anche in italiano. Non stop è stato diretto da Jaume Collet-Serra nel 2014; il regista e Neeson avevano già lavorato insieme in precedenza nel film del 2011 Unknown - Senza identità. Oltre a Neeson, che interpreta il protagonista William Marks detto Bill, fanno parte del cast del film Julianne Moore (Jen Summers), Scoot McNairy (Tom Bowen), Michelle Dockery (Nancy Hoffman) e Nate Parker (Zack White). Non stop è costato 50 milioni di dollari e ne ha incassati più del doppio.

NON STOP, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato su un volo di linea e l'azione si svolge tutta nell'arco di un viaggio. Sull'aereo viaggia Bill Marks, che un tempo faceva parte dei servizi di sicurezza americani. L'uomo, ad un certo punto del volo, riceve un'enigmatica e inquietante telefonata. Gli viene detto che se non depositerà una forte somma su un conto corrente ogni passeggero sull'areo morirà, con intervalli di tempo di 20 minuti. L'uomo cerca di impedire che ciò accada, ma gli altri non gli credono finché le persone non cominciano davvero a morire, una ogni 20 minuti. In una rocambolesca caccia all'uomo Bill dovrà cercare di individuare il ricattatore e la bomba che ha messo a bordo.

