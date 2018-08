PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 14 agosto 2018 a LatteMiele: Ariete quante polemiche, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 14 agosto 2018, previsioni segno per segno: Ariete turbinio di polemiche, Vergine fase importante di crescita, che giornata sarà per gli altri segni?

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 14 AGOSTO 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele scomponendolo segno per segno. Il Capricorno ha stelle agitate, tra oggi e domani qualcuno si prenderà un po' una pausa di relax. Quelli che hanno fatto da tempo una pausa importante possono decidere poi di cambiare e mettersi in gioco in altri settori seguendo un destino stabilito. Nella giornata di giovedì i nati sotto il segno del Capricorno avranno un grande recupero. L'Acquario è in un momento di forza, magari non tanto a livello economico ma quanto per le emozioni. Sono molte le spese e si spera che lo siano anche le entrate ma ultimamente sono usciti più soldi per la casa e la famiglia. Le storie e anche le amicizie che nascono ora saranno più importanti di quello che si immagina. Presto potrebbero arrivare delle risposte non da poco anche da una persona importante a cui si tiene davvero molto, ma per la quale non si sono fatti passi concreti.

ARIETE TURBINIO DI POLEMICHE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e analizziamo i segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi. Il Cancro è nervoso e potrebbe vivere un paio di giorni con un po' di tensione. Attenzione soprattutto ai rapporti con Ariete e Capricorno che sembrano portare a niente di buono. L'ideale sarebbe rimanere tranquilli ed evitare ulteriori problemi. L'Ariete potrebbe ritrovarsi in un turbinio di polemiche dalle quali si dovrebbe stare il più lontani possibile. Sarebbe importante rimanere calmi, magari sfruttare alcuni giorni di pausa per rilassarsi ed evitare di incappare in delle liti e discussioni che non portano da nessuna parte. Il Toro vivrà una rivoluzione in questo periodo. Non tutti si sentiranno abbattuti dalla cosa, alcuni però potrebbero perdere le coordinate mettendoci un po' per ritrovarle. Anche in questo caso rimanere fermi e riposare può essere la soluzione giusta per evitare ulteriori problemi.

VERGINE IN CRESCITA, SEGNI TOP

Ora è il momento di passare ai segni invece che sono al top per oggi. La Vergine ha delle stelle decisamente importanti, nel fine settimana si potrebbero porre delle basi per capire la tenuta di un rapporto. Si vive una settimana importante grazie anche la presenza di Marte nel segno che regala qualcosa di interessante e nuovo. Il Leone ha una giornata di forza e può fare grandi cose. Tra settembre e ottobre ci sarà un po' da faticare, ma la fine di agosto può regalare ancora interessanti risvolti. Il Sagittario sta vivendo giornate frenetiche e Ferragosto regala sorprese. Qualcuno ha dovuto fare dei sacrifici importanti nell'ultimo periodo, ma ora potrebbe raccogliere quanto seminato. Bisogna vivere con la giusta attenzione un grandissimo amore, ma occhio a sottovalutare diverse situazioni che potrebbero anche portare a vivere con agitazione il presente. I Pesci recuperano energia che potranno investire nelle giornate da qui a venire.

© Riproduzione Riservata.