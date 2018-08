Reazione a Catena non va in onda / Puntata speciale de La Vita in Diretta Estate sul crollo di Genova

Reazione a Catena non va in onda. Il programma è stato sospeso per dare spazio a una puntata speciale de La Vita in Diretta Estate sul crollo di Genova

14 agosto 2018 Anna Montesano

Reazione a Catena

Cambia la programmazione di Rai Uno dopo quanto accaduto a Genova. Salta "Reazione a Catena per dare spazio ad una puntata speciale di "Vita in Diretta Estate" dedicata, appunto, al crollo del ponte di Genova a partire da oggi pomeriggio dalle 17 su Rai1. La trasmissione condotta da Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini estende la messa in onda fino al Tg1 delle 20 per seguire tutte le notizie e gli aggiornamenti dal capoluogo ligure. “Reazione a Catena”, condotto da Gabriele Corsi, è stato sospeso anche se inizialmente era prevista la sua messa in onda, tanto che il conduttore, in attesa delle disposizioni della Rai, aveva affidato a Instagram un videomessaggio per spiegare al pubblico che la puntata è stata registrata con ampio anticipo e che, quindi, il clima leggero dello show è dovuto proprio a questo particolare.

IL MESSAGGIO DI GABRIELE CORSI

Nel videomessaggio, Gabriele Corsi fa infatti sapere: "Ciao a tutti. Innanzitutto il mio più sentito cordoglio per tutti quelli che hanno perso qualcuno nella tragedia di Genova e un abbraccio enorme a tutti coloro che in un modo o in un altro ne stanno subendo le conseguenze. Ci tenevo a dirvi che la puntata in onda questa sera, come tutte le puntate di Reazione a Catena che state vedendo in questi giorni, è stata registrata con ampio anticipo. Questo spiega l'umore, la leggerezza che la pervade... E' un programma di intrattenimento. Vi prego di non pensare che sia una mancanza di sensibilità da parte nostra, da parte di tutto il gruppo di lavoro di Reazione a Catena. Vi mando un abbraccio e spero di sentirvi, e sentirci presto, con un umore differente. Grazie a tutti".

