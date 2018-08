Ricette d'amore/ Su Canale 5 il film con Sergio Catellitto (oggi, 14 agosto 2018)

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ricette d'amore

Canale 5 per martedì 18 agosto prevede la messa in onda di Ricette d'amore, film drammatico sentimentale. La pellicola è stata coprodotta da Germania, Italia e Svizzera nel 2001 e vede tra i protagonisti attori italiani, tedeschi e austriaci. Ricette d'amore è stato diretto e sceneggiato da Sandra Nettelbeck e prodotto in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast di attori principali spicca il nome dell'attore italiano Sergio Castellitto che interpreta il personaggio principale di Mario. Accanto a lui troviamo anche attori stranieri come Martina gedeck, Ulrich Thomsen e Diego Robin. La pellicola venne molto apprezzata dalla critica cinematografica internazionale ed europea ed infatti l'attore Sergio Castellitto vinse un European film Awards come miglior interprete principale. L'attrice Martina Gedeck riuscì a vincere poi uno German film Awards come miglior interprete femminile dell'anno. Inoltre il film vinse tre premi al festival di Mons, uno dei quali venne assegnato nuovamente a Sergio Castellitto.

RICETTE D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è la giovane ed affascinante Martha, chef di uno dei più rinomati ristoranti di Amburgo. La donna è bravissima nel suo lavoro ma la sua esistenza è totalmente incentrata attorno alla sua vita lavorativa. Martha presenta anche un carattere riservato e difficilmente riesce ad accettare critiche e consigli dai suoi colleghi di lavoro. Consapevole che la sua vita privata è totalmente inesistente, la donna cerca di arginare i danni esistenziali rivolgendosi ad una psicoterapeuta. La sua vita cambia radicalmente dopo improvvisa scomparsa di sua sorella. Martha, oltre a dover elaborare il lutto, è costretta ad occuparsi delle sue nipotine. Intanto deve anche occuparsi di ricercare il padre delle piccole, un giovane italiano di cui non conosce nemmeno il nome. Il periodo difficile mette a dura prova Marha e costringe la proprietaria del ristorante presso cui lavora ad assumere un aiuto chef. Quest'ultimo sarà Mario, un cuoco italiano che ben presto conquisterà il cuore di Martha, stravolgendole completamente la vita in meglio.

