Riddick/ Su Rai 4 va in onda il film con Vin Diesel terzo capitolo della saga (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rai 4 va in onda Riddick, terzo capitolo della saga con protagonista l'attore americano Vin Diesel. La pellicola è stata diretta da David Thwoy che ha girato anche i film precedenti.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Riddick, Rai 4

l film fantascientifico dal titolo Riddick va in onda su Rai4 per la prima serata di martedì 14 Agosto 2018. La pellicola del 2013 è stata diretta da David Thwoy, regista americano che ha curato la regia dell'intera Saga cinematografica dedicata al personaggio di Riddick, che è stata interpretata dall'attore americano Vin Diesel. Oltre ai tre film inerenti l'epopea cinematografica conclusasi nel 2013 con Riddick, David Thwoy ha anche curato la regia di film come A Perfect Getaway una perfetta via di fuga e sceneggiato Film come Il fuggitivo, Soldato Jane e Impostor. Il film che verrà trasmesso in prima serata su Rai 4 rappresenta il capitolo conclusivo della Trilogia che ha visto protagonista Vin Diesel, che ha inoltre prodotto tutti e tre i film. Accanto a Vin Diesel, nel cast di Riddick, troviamo anche Karl Urban, Jordi Molla, Matt Damon e Dave Bautista. Anche se come ultimo capitolo della Trilogia il film dovrebbe ricollegarsi Al secondo capitolo in realtà Riddick presenta molte assonanze con il primo film della Saga, con il quale condivide ambientazione e stile narrativo. Si tratta evidentemente di una scelta stilistica dei produttori che si rivelò essere vincente in quanto piacque molto ai fan della Trilogia.

RIDDICK, LA TRAMA DEL FILM

Riddick si ritrova solo, spaesato e ferito su un pianeta sconosciuto. A ridestarlo da un forte senso di torpore è un branco di animali selvatici alieni che tentano di aggredirlo. Dopo essere sfuggito all'attacco, Riddick capisce che l'unico modo per salvarsi è quello di raggiungere la savana poco lontana. Tuttavia per raggiungere quel punto dovrà attraversare uno stagno abitato da strani essere striscianti e velenosi. Poco dopo scoprirà di non essere l'unico ad essere approdato sul quello strano pianeta.

