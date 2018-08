Robin Wright e Clement Giraudet si sono sposati/ Cerimonia intima nel sud della Francia par l'attrice

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Pare proprio che Robin Wright e Clement Giraudet abbiano fatto tutto di nascosti. L'attrice di "House of Cards" avrebbe sposato il suo splendido compagno in una cerimonia molto intima nel sud della Francia. Il tutto si sarebbe svolto nel paese dell'uomo, manager della maison Saint Laurent. Una fonte vicina alla coppia ha parlato ai microfoni di People, sottolineando: "Volevano una cerimonia molto semplice e intima, non una grande produzione". Al momento però Robin Wright non si è espressa su quanto accaduto e non ha dato nessun tipo di conferma. Ulteriori indizi sono arrivati da un video postato su Instagram da Dylan Penn la figlia, direttamente da La-Roche-sur-le-Buis in Provenza, clicca qui per il video. La coppia ha dimostrato sempre di voler vivere la storia lontano dai riflettori. Ulteriori fonti svelano come probabilmente il fidanzamento sia arrivato durante un weekend romantico vissuto a Parigi nello scorso inverno.

LA CARRIERA DELL'ATTRICE

Robin Wright è nata a Dallas l'8 aprile del 1966. Il suo debutto arriva quando è appena ventenne nel film di Penelope Spheeris "Hollywood Vice Squad". Nel 1987 arriva il suo primo grande successo, grazie alla splendida interpretazione in "La storia fantastica" di Rob Reiner. In carriera ha lavorato con grandissimi registi come Robert Zemeckis, Barry Levinson, Sean Penn, Nick Cassavetes e molti altri ancora. Nel 2014 ha iniziato anche una carriera da regista, dirigendo alcuni episodi della serie televisiva House of Cards - Gl intrighi del potere. Sicuramente si tratta di un'attrice molto apprezzata ad Hollywood che nel tempo è riuscita a fare parti anche interessanti e di assoluto livello.

