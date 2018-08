Rocky V/ Su Rai 3 il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone (oggi, 14 agosto 2018)

Va in onda su Rai 3 Rocky V, il film è il quinto episodio della nota saga sulla boxe che vede protagonista l'attore americano Sylvester Stallone. (oggi, 14 agosto 2018)

Rocky V, Rai 3

Il film Rocky V è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, martedì 14 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 circa ed è una pellicola del 1990 diretta da John G Avildsen, con protagonista Sylvester Stallone. Il genere è drammatico e sportivo, per il quinto capitolo della saga sul noto pugile. Il cast vede inoltre la presenza di Talia Shire nei panni di Adriana, Burt Young in quelli di Paulie, Richard Gant per il ruolo di Duke e Tommy Morrison nei panni di Gunn. Oltre a Burgess Meredith, da notare che nel film recita anche Sage Stallone, il primogenito dell'attore americano nato dal suo matrimonio con Sasha Czack e diventato a sua volta attore e regista. Il soggetto è invece di Stallone, mentre le musiche sono di Bill Conti.

ROCKY V, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Rocky V rivela che cosa è accaduto al pugile in seguito alla vittoria sul temibile Ivan Drago. Rocky ha deciso di ritornare in America al fianco degli amici e di Adriana, ma mentre sta per annunciare il ritiro dal mondo della boxe, diventa il bersaglio del ricco Duke, un manager di pugili che lo sfida a partecipare ad un incontro a Tokyo. Rocky tuttavia rifiuta, ma scopre in seguito che Paulie ha firmato una procura al commercialista con cui quest'ultimo lo ha ingannato, sfruttando il suo nome per alcuni investimenti che si sono rivelati fallimentari. Il pugile è quindi ridotto sul lastrico ed è costretto a battersi con Union Cane, il rivale proposto in precedenza da Duke. Lo scontro sul ring con Drago tuttavia gli ha causato diversi problemi fisici e lo staff lo avvisa che i danni cerebrali questa volta potrebbero essere permanenti. Rocky è quindi costretto a rinunciare all'incontro e vendere qualsiasi bene per poter recuperare la propria situazione economica, persino il titolo mondiale ottenuto con tanta fatica e che in seguito verrà assegnato a Cane. Il pugile al tempo stesso prosegue il lavoro di allenatore, occupandosi in prima persona del figlio Robert Junior ed anche di Tommy Gunn, un giovane pugile che promette di poter avere un grande successo. Gli sforzi di Rocky sembrano ricompensati: Tommy collezione i primi successi anche grazie alla guida del mentore, che di contro inizia a trascurare la propria famiglia. Robert infatti cade vittima di un gruppo di bulli, che riuscirà in un secondo momento a sconfiggere. L'attezione del padre tuttavia è diretta tutta verso Tommy, a cui regalerà persino i pantaloncini di Apollo Creed che aveva tenuto da parte dopo la vittoria su Drago. L'evento tuttavia attira di nuovo l'attenzione di Cane, che decide di colpire ancora una volta Rocky, convincendo Tommy a salire sul ring per battersi.

© Riproduzione Riservata.