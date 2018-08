SURI CRUISE E SHILOH JOLIE-PITT SONO AMICHE? / La smentita di un portavoce di Katie Holmes: "Non si conoscono"

Suri Cruise e Shiloh Jolie - Pitt sono amiche? La voce che circola da circa un anno è stata recentemente smentita da un portavoce di Katie Holmes: le ultime novità.

14 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Angelina Jolie e Shiloh

Ha compiuto 12 anni lo scorso aprile e vive stabilmente a New York insieme alla madre Katie Holmes: stiamo parlando di Suri Cruise, la figlia che l'ex attrice di Dawson's Creek ha avuto da Tom Cruise e che la coppia ha sempre cercato di tenere lontana dal gossip. Le voci riguardo i cattivi rapporti con un padre assente, e che non avrebbe neppure partecipato ai suoi ultimi compleanno, rimbalzano costantemente nel web ma si tratta assolutamente di news non confermate, considerando che lo stesso divo di Hollywood cerca non dare troppe notizie della sua vita privata. Comunque sia, Suri si preannuncia come una delle ereditiere più desiderate d'America e come tale fin d'ora è attorniata da amici che come lei facciano parte del mondo dello spettacolo. Per questo motivo si parla di una sua possibile amicizia con Shiloh Jolie-Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che da circa un anno frequenterebbe la giovane Cruise. Lo scorso anno, il sito Gossip Cop le dava addirittura come migliori amiche anche se secondo una fonte tale affermazione appare fuori luogo, come precisato di recente la web page Ok!.

L'AIUTO DI SURI IN UN MOMENTO DIFFICILE

Lo scorso anno Gossip Cop aveva parlato di una grande amicizia tra Suri Cruise e Shiloh Jolie - Pitt. Secondo quanto riportato, le due teenagers si conoscono da circa due anni e in questo periodo di tempo si sono avvicinate molto. "Suri ha attraversato la separazione pubblica dei suoi genitori ed è stata brillante nell'aiutare Shiloh a superare il cambiamento nella sua famiglia. Sono davvero unite". Tale voce, però, appare inesatta e sembra che attualmente i rapporti tra le due ragazze siano assenti. Un'esempio è avvenuto di recente a New York quando Suri è stata vista al Gay Pride mentre vendeva limonata insieme ad un amico e nessuna prova ha confermato un incontro con l'erede Jolie - Pitt. Un portavoce di Katie Holmes ha dichiarato che Suri e Shiloh non si sono neppure mai conosciute e non sono mai state viste insieme. La stessa persona ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Gossip Cop, che fin troppo spesso chiama in causa la primogenita della Jolie, che in passato è stata persino associata ad un articolo relativo ad Harvey Weinstein.

