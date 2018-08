Safari Express/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma e Ursula Andress (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Safari Express con nel cast Giuliano Gemma e Ursula Andress. La regia è stata curata da Duccio Tessari che ha fatto la storia del cinema italiano anni settanta.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Safari Express, Rete 4

il film Safari Express sarà trasmesso a partire dalle 16,40 Nel pomeriggio di Rete 4 di martedì 14 agosto 2018. La pellicola è stata prodotta da Italia e Germania nel 1976 e diretta da Duccio Tessari, famoso regista italiano noto per aver curato la regia di film come Una pistola per Ringo, Quella piccola differenza, Una farfalla con le ali insanguinate, L'uomo senza memoria, Un centesimo di secondo, C'era un castello con 40 cani e Behind Justice. Nel cast di sceneggiatori di Safari Express figurano altri volti noti del cinema italiano come Bruno Corbucci, famoso regista e produttore cinematografico italiano. Nel cast di attori protagonisti di Safari Express troviamo volti noti del cinema italiano e internazionale come Giuliano Gemma, Ursula Andress, Jack palance, Peter Martin e Giuseppe Maffioli. I due protagonisti del film, Giuliano Gemma e Ursula Andress, avevano già collaborato sullo stesso set nel film Africa Express.

SAFARI EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è il giovane John Baxter, americano che vive in Africa dove lavora come guida turistica per un'agenzia del posto. In uno dei suoi tour fa la conoscenza della bella Miriam, una giovane turista che non ricorda nulla del suo passato. John decide di darle una mano ma in breve tempo si ritrova nel bel mezzo di una situazione molto più grandi di lui. Dopo aver affrontato una lunga serie di situazioni pericolose, John scopre che Miriam è a conoscenza di particolari scomodi riguardanti l'attività criminale di un pericolo personaggio malavitoso del posto. Riuscirà a salvarla?

