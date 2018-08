Sharknado/ Su Rai 4 il film catastrofico con Ian Ziering (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rai 4 va in onda Sharknado film catastrofico con protagonista Ian Ziering. L'attore era stato tra i protagonisti della serie cult Beverly Hills 90210 nei panni di Steve Senders.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Sharknado, Rai 4

Su Rai 4 va in onda Sharknado, film catastrofico che vede inalterato il suo titolo rispetto all'edizione originale americana. Si tratta infatti di un neologismo in lingua inglese che unisce la parola shark, che vuol dire squalo, con la parola tornado. La storia narra proprio di una tempesta che fa letteralmente cadere dal cielo una pioggia di squali. Il film è stato prodotto e distribuito dalla The Asylum e diretto da Anthony Ferrante. Gli attori principali sono Ian Ziering (Finley Shepherd detto Fin), Tara Reid (April Wexler), Chuck Hittinger (Matt Shepherd) e Aubrey Peeples (Claudia Shepherd). Il film è una pellicola direct to video, ovvero non ha avuto passaggi nelle sale cinematografiche. Fu trasmesso per la prima volta in America sulla rete via cavo Syfy. Sharknado ha avuto ben cinque seguiti, ed è uno dei B movie più amati di sempre.

SHARKNADO, LA TRAMA DEL FILM

L'azione parte da un peschereccio che sta navigando al largo delle Coste del Messico, che viene affondato da una terribile tempesta. Poco dopo la tempesta si abbatte anche sulla terraferma, cogliendo di sorpresa Fin e il suo amico Baz. Quasi contemporaneamente sulla spiaggia si scatena un terribile attacco di squali che seminano il panico. Tutti scappano e il pensiero di Fin va subito ai suoi due figli, avuti con l'ex moglie April. Il tornado intanto peggiora di intensità, allagando tutto e portando con sè gli squali affamati che cominciano a cadere dal cielo, colpendo a casaccio ogni cosa.

