Stefano De Martino lascia Amici? / "Niente conduzione su Real Time ma un posto nel cast del serale"

14 agosto 2018 Anna Montesano

Stefano De Martino

Mentre i programmi televisivi si godono la pausa estiva, non mancano indiscrezioni su quella che sarà la prossima stagione. Una di queste riguarda Stefano De Martino e il suo presunto addio ad Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane si è infatti spesso parlato del fatto che lo storico ballerino, nonché conduttore della versione daily del programma su Real Time assieme a Marcello Sacchetta, potesse lasciare questo ruolo. Si è addirittura ipotizzato un addio di Garrison alla cattedra dei professori, e che sarebbe poi stato sostituito proprio da Stefano. Ma qual è la verità dei fatti? Stefano lascerà davvero Amici? L'ultima indiscrezione sull'ex marito di Belen Rodriguez arriva a Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo il noto portale, Maria De Filippi starebbe valutando il da farsi in vista della prossima stagione.

RIVOLUZIONE AD AMICI?

Stando infatti a quanto si legge su TV Sorrisi e Canzoni: “Maria De Filippi ha tante idee per la diciottesima edizione del serale di Amici”. Il ballerino di Amici potrebbe infatti avere un ruolo ben definito nel corso della seconda parte del programma, in onda da Marzo 2019. Le ultime indiscrezioni, infatti, svelano che il ballerino “Potrebbe lasciare la versione daily del programma, in onda a novembre su Real Time, per entrare nel cast nel 2019”. Chiaramente si tratta di supposizioni che, al momento, non trovano alcune conferma. Il ruolo di Stefano all'interno di Amici verrà chiarito soltanto nel corso delle prossime settimane, quando scopriremo l'intero cast del talent.

