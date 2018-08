THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni del 14 agosto 2018: Shaun perde il controllo e fugge via, lascerà l'ospedale?

The Good Doctor, anticipazioni del 14 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun parte con Lea per un viaggio chiarificatore; Jared viene licenziato.

The Good Doctor, in prima Tv assoluta su Rai 1

THE GOOD DOCTOR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 14 agosto 2018, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Un difficile distacco - parte 1" e "Un difficile distacco - parte 2". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Melendez (Nicholas Gonzalez) scopre che i casi legati all'infanzia proposti in commissione non sono stati accettati e che dovrà accuparsi di Gabriel (Jojo Salkey-Randon), per una causa più interessante per l'opinione pubblica. Intanto, Shaun (Freddie Highmore) e Glassman (Richard Schiff) discutono ancora della possibilità che lo specializzando venga seguito da una terapeuta esperta in relazioni. Il ragazzo però rifiuta ogni candidata ed è pensieroso perché crede che Lea (Paige Spara) non provi interesse nei suoi confronti. Secondo Claire (Antonia Thomas) invece è proprio il contrario: la sua spiegazione sull'uso dei contrari durante il flirt non trova però il riscontro sperato. Più tardi, Claire scopre che gli esami di una paziente sono scomparsi. Mentre cerca di negare a Shaun di essere attratta da Melendez, il chirurgo decide di tentare il tutto per tutto per salvare la vita di Gabriel. Anche sfruttare un'idea di Shaun per fare un intervento in realtà virtuale. Nel frattempo, Claire ha un'intuizione che permette alla paziente di non subire la laringectomia e scoprire che non ha il cancro.



Due giocatori di grande fama vengono ricoverati in ospedale, fra cui Bobby Ato (Manny Jacinto), campione di videogames. Durante la visita, Bobby riferisce a Shaun che il resto dello staff non lo rispetta e che gli viene chiesto sempre di ripetere le cose due volte. Per evitare di incontrare la terapeuta, Shaun decide poi di trascorrere la notte in ospedale. Dopo il primo intervento, Bobby spinge Shaun ad esporre di nuovo la sua idea. La sua insistenza tuttavia incontra l'ostilità di Melendez, ma Jared (Chuku Modu) supporta il suo punto di vista. L'esame richiesto svela la presenza di un tumore al polso, ma anche che era già stato colpito dalla patologia tre anni prima. Nel frattempo, Claire si occupa di una doppia fascite alle gambe di una paziente. Durante la visita di controllo, la donna smette di respirare e Claire viene convinta a procedere con la sua prima intubazione. Quella sera, Melendez incontra il padre di Jessica (Beau Garrett) ad una cena, che si trasforma tuttavia in una doccia fredda per il medico. La compagna infatti rivela di non voler avere alcun figlio. Quando Glassman scopre che Shaun sta dormendo nei sotterranei, accetta anche di occuparsi del caso di Bobby e della rimozione della massa al polso. Questo porta i due a rompere la relazione. Ore dopo, Glassman fa un nuovo tentativo per convincere Shaun ad incontrare la terapeuta, ma viene schiaffeggiato durante una crisi. Il ragazzo fugge poi scegliendo di non tornare a casa.

ANTICIPAZIONI DEL 14 AGOSTO 2018, EPISODIO 11 "UN DIFFICILE DISTACCO PARTE 1"

In seguito allo scontro con Glassman, Shaun accetta la proposta di Lea di affrontare un viaggio in auto improvvisato. Per Shaun è l'occasione di bere tequila, cantare al karaoke ed infine dare il suo primo bacio. Melendez e Andrews intanto operano una coppia di gemelle siamesi, per via di un'insufficienza renale. Durante l'operazione insorgono delle complicazioni che spingono i due medici a procedere con la separazione delle pazienti. Anche se l'intervento va a buon fine, le due sorelle non si risvegliano. Dopo aver deciso di lasciare Jessica, Melendez sceglie inoltre di fare marcia indietro: potrà essere padre in altri modi.

ANTICIPAZIONI DEL 14 AGOSTO 2018, EPISODIO 11 "UN DIFFICILE DISTACCO PARTE 2"

Shaun termina il suo viaggio e ritorna in ospedale, ma solo per dare le due settimane di preavviso prima di licenziarsi. La sua intenzione è infatti di trasferirsi per poter convivere con Lea. Intanto, Melendez ed il resto dello staff si occupano ancora delle gemelle. Il cervello di Katie non riceve il flusso di sangue necessario, mentre il cuore di Jenny diventa sempre più debole. Quest'ultima morirà sul tavolo operatorio, mentre i medici tentano il tutto per tutto per salvarla. Dopo essere stato licenziato, Jared ritorna al lavoro grazie all'indagine di Jessica sul razzismo presente in ospedale. La donna inoltre comunica a Melendez la sua decisione: non vuole più avere una relazione.

