Temptation Island Vip/ Anticipazioni e promo: ecco le coppie ufficiali presentate da Simona Ventura

Temptation Island Vip, ecco le anticipazioni della prima stagione e il promo di Simona Ventura: le coppie ufficiali che entreranno in gioco, tutti i nomi.

14 agosto 2018 Valentina Gambino

Temptation Island Vip, le coppie ufficiali

Nemmeno un mese fa, si è conclusa l’edizione non famosa di Temptation Island. Un Filippo Bisciglia prontissimo più che mai, ha saputo regalare al pubblico una edizione ricchissima di emozioni. Il merito del successo inoltre, è sicuramente da attribuire anche alle coppie che hanno preso parte all’edizione. Tra pochissimo però, un altro falò è pronto dietro l’angolo e la sua edizione Vip con Simona Ventura, sta per aprire le porte. Proprio l’amata conduttrice torinese, ha presentato tramite un video che vi andremo ad allegare a fine articolo, tutte le coppie ufficiali che parteciperanno al programma. Molti hanno già tuonato, lamentandosi del grado di popolarità di alcune. Ed infatti, proprio Sossio Aruta e la sua attuale fidanzata per esempio, arrivano esattamente dal trono over, come Ida Platano e Riccardo Guarnieri che però, hanno preso parte dell’edizione non famosa. A parte questi dettagli che stanno già infiammando la rete, le sei coppie sono già prontissime a mettersi in gioco e tra di loro, c’è anche l’ex marito della conduttrice: Stefano Bettarini.

Temptation Island Vip, le coppie ufficiali

Partendo proprio dall’ex marito di Simona Ventura, questa prima stagione di Temptation Island Vip, vedrà scendere in pista lui al fianco dell’attuale fidanzata, la giovane Nicoletta Larini, di qualche anno più grande del suo primogenito. Ci saranno anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia nata durante l’ultimo trono classico di Uomini e Donne che, nonostante i pochissimi mesi d’amore, ha evidentemente deciso di mettersi in gioco senza filtri, nonostante la conclamata gelosia di lei. Sempre da Uomini e Donne, anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Poi sarà la volta di Andrea Zenga (figlio dell’ex portiere di calcio Walter) e Alessandra Sgolastra. Spazio anche per Fabio Esposito e Marcella Esposito e Valeria Marini in compagnia del fidanzato Patrick Baldassarri. La primissima puntata di Temptation Island Vip è prevista per martedì 11 settembre, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset nel prime time. Eccovi a seguire, il video ufficiale con la presentazione delle coppie.

© Riproduzione Riservata.