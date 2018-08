Troppo napoletano/ Su Rai 2 il film con Serena Rossi e prodotto anche da Alessandro Siani (oggi, 14 agosto)

Su Rai 2 va in onda il film Troppo napoletano. Nel cast troviamo Serena Rossi, mentre tra i produttori anche l'attore comico Alessandro Siani. Regia di Gianluca Ansanelli (oggi, 14 agosto)

Troppo napoletano, Rai 2

Il film Troppo Napoletano andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, martedì 14 agosto 2018, dalle 21.15 circa in poi. La pellicola risale al 2016 ed è diretta dal regista Gianluca Ansanelli. Del genere sentimentale e commedia, il soggetto è a cura dello stesso regista, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Ansanelli in collaborazione con Tito Buffalini. Le musiche inoltre sono create da Maurizio Bosnia e Gianni Gallo, mentre troviamo fra i produttori l'attore comico Alessandro Siani. Alla guida del cast Serena Rossi, al fianco di nomi conosciuti dello spettacolo italiano, come Luigi Esposito, Giovanni Esposito, Rosario Morra, Salvatore Misticone, Rosaria De Cicco, Nunzia Schiano, Gianni Ferreri, Maria Del Monte ed il rapper italiano Clementino, che compare in un cameo in cui interpreta se stesso.

TROPPO NAPOLETANO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Troppo Napoletano segue le vicende di Debora Iovine, una donna partenopea che cerca di superare la morte del marito, artista neomelodico che si è tolto la vita lanciandosi dal palcoscenico durante uno show fallimentare e che potrebbe aver influenzato anche la personalità del figlio Ciro. Debora è preoccupata che il figlio undicenne non mangi più, nemmeno quel ragù della domenica che è solita preparare. Il ragazzino sembra infatti turbato da qualcosa, motivo che spingerà Debora a richiedere l'intervento di uno psicologo. Tommaso capirà subito che Ciro è turbato dalle emozioni che gli scatena Ludovica, una coetanea che sembra sfuggirgli. Presto fra i quattro si creerà una dinamica simile, dato che anche Tommaso si accorgerà di nutrire dei sentimenti per Debora. Per Ciro la missione sarà conquistare Ludovica, che rappresenta a tutti gli effetti il suo primo grande amore. Fra Tommaso e Ciro si instaurerà inoltre un accordo segreto: se il ragazzino lo aiuterà a conquistare la madre, il timido psicologo gli darà qualche dritta per far perdere la testa alla piccola Ludovica.

