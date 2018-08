Twister/ Su Rete 4 il film cult del genere catastrofico con Helen Hunt (oggi, 14 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film cult Twister con Helen Hunt e Bill Paxton. Il regista della pellicola è Jan de Bont mentre il soggetto è dello scrittore Michael Crichton (oggi, 14 agosto 2018)

Twister è il film scelto da Rete 4 per la sua prima serata di oggi, martedì 14 agosto 2018. La pellicola andrà in onda dalle 21.15 e risale al 1996. Il regista è inoltre Jan de Bont, mentre il genere è drammatico e catastrofico, creato in base ad un soggetto dello scrittore Michael Crichton in collaborazione con Anne-Marie Martin. Lo scrittore figura inoltre come co-sceneggiatore e co-produttore. Le musiche sono state realizzate da Mark Mancina e Van Halen, mentre il cast ruota attorno a Helen Hunt nel ruolo della dottoresa Thornton. Al suo fianco troviamo Bill Paxton, Cary Elwes, Philip Seymour Hoffman, Jami Gertz, Lois Smith, Sean Whalen, Alan Ruck, Todd Field, Jeremy Davies, Joey Slotnick, Gregory Sporleder, Zach Grenier e Wendle Josepher.

TWISTER, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Twister ruota attorno al devastante arrivo di un tornado in grado di investire la fattoria dei Thornton. Anche se la famiglia riesce a rinchiudersi in un rifugio, la calamità naturale riesce a distruggere la porta della struttura ed il padre della piccola Jo, all'epoca di appena 5 anni, viene risucchiato di fronte agli occhi impotenti della famiglia. Diversi anni dopo, Jo è diventata un'esperta meteorologa ed è una delle poche cacciatrici di tornando, che segue da vicino grazie alla sua squadra di specialisti. La donna è convinta di poter studiare la composizione della struttura del fenomeno grazie ad un dispositivo di invenzione dell'ex marito, che si prepara a sperimentare in occasione di un nuovo arrivo di un tornado. Bill Harding ha invece preferito abbandonare il team in seguito alla separazione con la moglie ed ha preferito iniziare a lavorare in televisione. L'uomo si trova inoltre ad un passo dallo sposare Melissa Reeves, una psicologa che ha conosciuto in seguito alla rottura con Jo: per questo vorrebbe che le carte del divorzio venissero completate. Nonostante ciò, decide di partecipare al nuovo esperimento dell'ex moglie per non poter perdere un'occasione così importante. Gli eventi tuttavia vedranno il team fare fronte ad un gruppo rivale, capitanato da un ex socio dei due scienziati che ha messo a punto un'altra versione dello stesso strumento, spacciandola come propria. Una volta individuato il primo tornado di potenza blanda, Jo è costretta ad unirsi a Bill per la seconda caccia, a causa della distruzione del suo veicolo. Inseguendo i tornado successivi, man mano che la potenza degli stessi aumenterà sempre di più, i due ex consorti dovranno prevenire morti e distruzioni prima di rimanere a loro volta travolti dal fenomeno.

