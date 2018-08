Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 29 agosto: tronisti e due sorprese! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cosa accadrà nel corso della prima registrazione del 29 agosto? Ecco i papabili tronisti e due sorprese

14 agosto 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Per la felicità dei suoi milioni di fan, Uomini e Donne sta finalmente per fare il suo ritorno in tv. Come ormai noto, le registrazioni inizieranno il prossimo 29 agosto, mentre la prima puntata sarà mandata in onda il 10 settembre su Canale 5, come sempre, a partire dalle 14.45. Maria De Filippi è pronta a dare il via ad una nuova stagione che si preannuncia essere ricca di novità e sorprese. La prima registrazione sarà proprio dedicata al trono Classico: durante questa scopriremo chi sono i primi tronisti della nuova edizione e se tra loro ci sarà anche un o più volti che il pubblico già conosce. Ma non sarà l'unica cosa che accadrà nel corso della prima registrazione. Come di consueto, Maria De Filippi inviterà in studio le coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island.

IL TRONO GAY NON CI SARÀ?

Le coppie di Temptation Island 2018 racconteranno al pubblico come procede la loro storia o comunque la loro vita dopo questa avventura. E chissà che a Lara Rosie Zorzetto non accada ciò che è accaduto a Gianmarco Valenza a cui Maria De Filippi offrì il trono proprio durante la sua ospitata in studio dopo questa avventura. Potrebbe infatti essere proprio lei una delle protagoniste della nuova edizione, cosa che renderebbe davvero molto felice il pubblico a casa. Non ci sarà, invece, il trono gay almeno per questa stagione. A differenza degli ultimi due anni, a settembre non ci saranno protagonisti gay sul trono e questo, pare, perché la redazione pare non abbia trovato tra i provinanti, soggetti adatti ai "canoni televisivi". Per ora, il nuovo trono gay è quindi rimandato.

© Riproduzione Riservata.