Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti, c'è ancora una speranza! Interessanti novità! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani tornano insieme? C'è ancora una speranza per la famosa coppia dello show...

14 agosto 2018

I fan di Uomini e Donne continuano a chiedersi se, nella prossima edizione Giorgio Manetti e Gemma Galgani ci saranno. Il trono over senza di loro non sarebbe lo stesso e il pubblico lo sa bene, per questo spera che sia il cavaliere - che aveva annunciato il suo ritiro - che la Galgani facciano il loro ritorno in studio, magari per sancire il loro ritorno di fiamma. L'estate potrebbe essere stata, infatti, l'occasione giusta per comprendere i loro rispettivi sentimenti. Questa lontananza potrebbe aver schiarito loro le idee e, magari, convinto Giorgio non solo a non abbandonare il dating show, ma addirittura a rimettersi in gioco proprio con Gemma che, proprio di recente, ha ammesso essere "unica". Parole che hanno infiammato il gossip e che, ancora oggi, portano a credere che una speranza per i due ci sia ancora. Ma come stanno trascorrendo Giorgio e Gemma questi ultimi giorni di vacanza prima di tornare (si spera) a Uomini e Donne?

L'ESTATE DI GEMMA E GIORGIO

Se Giorgio Manetti ha annunciato un suo nuovo progetto, che partirà il 17 settembre, Gemma Galgani sta trascorrendo l'estate all'insegna del romanticismo. Oltre a qualche giorno trascorso con l'amica Ida Platano - che è stata protagonista di Temptation Island - attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine, la dama ha raccontato: "Nonostante sia single, quest’anno la mia estate è iniziata all’insegna dell’amore. Ho pensato sempre all’amore. Mi manca tantissimo e, per non allontanarmi troppo dal tema sentimentale, non potevo non fare una visita al castello di Gradara, che ha fatto da cornice alla triste vicenda di Paolo e Francesca." L'amore, insomma, è sempre in cima ai pensieri della Galgani.

